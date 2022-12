Det gør ondt, når man føler sig udstødt af sin egen familie.

Jeg sidder med en stor klump i halsen og lidt ondt i hjertet efter at have set den nye dokumentar 'Min egen kurs' med prins Nikolai og Theis Midé Erichsen. Programmet skulle egentlig først være sendt næste år, men TV 2 besluttede sig for at ændre plan efter krisen i Kongehuset.

I programmet taler prins Nikolai varmt om dronning Margrethe og siger, at hun for ham er farmor, før hun er dronning. Men i dag står det klart, at Dronningen ikke er af helt samme overbevisning.

Programmet er optaget, før prins Nikolai kendte til Dronningens plan om at fratage ham og hans søskende prinse- og prinsessetitlerne. En krise brød ud, og prins Joachim, prinsesse Marie og grevinde Alexandra sagde, at deres børn følte sig udstødt af den kongelige familie.

Samtlige af prins Joachims børn mister 1. januar 2013 titlerne som prinser og prinsesse. Foto: Mads Claus Rasmussen

Siden har prins Nikolai ikke hørt fra Dronningen én eneste gang. Det slog grevinde Alexandras presserådgiver Helle von Wildenrath Løvgreen onsdag 14. december fast i B.T.s podcast, 'Kongehuset bag kulissen'. Næsten tre måneder efter krisens begyndelse.

Men intetanende om alt dette stævnede prins Nikolai altså ud med Theis Midé Erichsen i Havana for at tale om livet i maj 2022.

»For mig er din farmor Dronningen,« siger Theis Midé Erichsen i begyndelsen af programmet.

»Det er hun jo selvfølgelig også for mig. Men det er klart. Farmor er jo det første,« siger prins Nikolai.

Men er der noget, vi har lært i løbet af de sidste tre måneder, er det, at Dronningen på ingen måde har ageret som en kærlig farmor. Tværtimod.

Dronningen med en ganske lille prins Nikolai i begyndelsen af 2000'erne. Foto: KELD NAVNTOFT

Dronningen udtalte ellers i begyndelsen af krisen, at det var 'for børnebørnenes skyld.' Det er svært at se meningen med dette, når beslutningen har gjort familien så ked af det, at de ligefrem føler sig udstødt.

Endnu mere hjerteskærende er det, at Dronningen ikke engang har gjort et forsøg på at tale med prins Nikolai efter krisen. I stedet har han kunnet læse på Instagram, at hun var ked af det over deres reaktion.

»Jeg har truffet min beslutning som Dronning, mor og farmor, men jeg har som mor og farmor undervurderet, hvor meget min yngste søn og hans familie føler sig berørt. Det gør et stort indtryk, og det er jeg ked af,« skrev Hendes Majestæt på de sociale medier.

Jeg kender seriøst ikke en eneste familie, der udelukkende taler sammen om vigtige og livsændrende beslutninger via de sociale medier. Det er vel meningen, at vores kongefamilie skal være opføre sig forbilledeligt. Vi må desværre konstatere, at det for tiden ikke forholder sig sådan.

Prins Nikolai er Emil Midé Erichsens gast i et nyt TV 2-program. Foto: Foto: Bermuda Productions

I programmet 'Min egen kurs' taler prins Nikolai også om, at det altid har været naturligt for ham at være prins af Danmark.

»Jeg tror, det gik op for mig i en tidlig alder. Så har man gået i en lille 2. klasse: 'Hvad er dit efternavn?' Jamen så har jeg skullet fortælle, at det er en meget spøjs historie, men jeg har ikke noget efternavn. Det er en titel og så er mit fornavn Nikolai,« siger han og tilføjer, at han også altid har vidst, at pligten fulgte med priviligierne - selvom han aldrig har modtaget apanage:

»Jeg er jo vokset op i det her miljø, så det er jo ikke sådan, at jeg sætter en facade på, og så skal jeg bare være ordentlig. Det er bare kommet i min opvækst,« forklarer han.

Prins Nikolai afslører også, at han tidligere har haft en mere nær relation til sin farmor.

»Men jeg har så det privilegie, at jeg kan komme med til en masse interessante ting med den del af familien. Når min farmor inviterer til ballet eller opera,« siger prins Nikolai.

Theis Midé Erichsen spørger også, om prinsen kommer til familiemiddage på Amalienborg.

»Ja, min farmor og min farfar - dengang han levede - inviterede os da et par gange om måneden, gerne om søndagen op til hygge og frokost og bare samvær i virkeligheden,« siger han og tilføjer:

»Jeg har været så heldig at bo nede bagved (Amalienborg, red.) på et tidspunkt, hvor jeg stødte ind i min farmor fra tid til anden. Det var hyggeligt,« siger prinsen.

Samtidig ser man Havana sejle forbi Kongeskibet Dannebrog, og det får Theis Midé Erichesen til at spørge, om prins Nikolai kan sende en sms til sin farmor for at gøre opmærksom på, at de to drenge faktisk sejler forbi hendes store prægtige skib.

»Dog ikke,« siger prins Nikolai.

Hvis jeg skal komme med et godt råd til Dronningen, så skal hun måske overveje langt om længe at anskaffe sig en mobiltelefon, så hun kan komme i kontakt med prins Nikolai.

Hvis man kan sende sin kommunikationsafdeling i byen med et Instagram-opslag henvendt til sine børnenebørn, må man altså også kunne finde evnen til at ringe op. Det er muligt, det bliver et svært opkald, men i dag står det lysende klart, at det er nødvendigt.

Det er Dronningens ansvar at samle den kongelige familie igen. For hvordan kan man samle et helt land, hvis man ikke engang kan samle sin egen familie.

'Min egen kurs' kan ses på TV 2 Play eller på TV 2 Fri mandag den 19. december kl. 21:50.