'Hvor lækker er han lige?'

Det er spørgsmålet, 'Hello! Magazine' stiller sig selv efter at have set hele Danmarks prins Nikolai på catwalken.

Prins Joachims og grevinde Alexandras ældste søn imponerer nemlig med sit udseende.

Faktisk imponerer han så meget, at magasinet har tilføjet ham til deres liste over verdens lækreste, mest eftertragtede, ugifte royale.

Prins Nikolai under et modeshow for Dior i Tokyo i 2018. (Foto: Scanpix) Foto: FRANCK ROBICHON Vis mere Prins Nikolai under et modeshow for Dior i Tokyo i 2018. (Foto: Scanpix) Foto: FRANCK ROBICHON

'Wow, hvor lækker er prins Nikolai lige?,' indleder magasinet beskrivelse af den danske prins.

'Kronprinsesse Marys nevø er tydeligvis velinformeret inden for mode og har gået for Burberry til modeugen i London i 2018, og han har senest gået på catwalken for Dior under modeugen i Paris i 2020,' slutter beskrivelsen.

En anden, der har nået til tops på den internationale liste, er dronning Anne-Maries børnebørn, prinsesse Maria Olympia og prins Constantine-Alexios af Grækenland og Danmark.

'Den ældste søn af kronprins Pavlos og kronprinsesse Marie-Chantal af Grækenland studererer i øjeblikket på Georgetown University. Som prins Williams gudsøn får han helt sikkert stribevis af invitationer til royale begivenheder, som kræver iøjefaldende outfits,' skriver magasinet om den 21-årige, eftertragtede prins.

Vis dette opslag på Instagram Singest of summer in full-throated ease Et opslag delt af Constantine Alexios (@alexiosgreece) den 8. Jun, 2019 kl. 9.59 PDT

Hello! Magazine har tilføjet i alt otte ugifte, royale skønheder på deres liste.

Deriblandt er også britiske Louis Spencer og model-prinsessen Amelia Windsor. Du kan se hele listen her.

Selvom prins Nikolai er ugift, er han i øvrigt ikke single.

Han har nemlig i en årrække dannet par med Benedikte Thoustrup, som han mødte på Herlufsholm.