Det var en chokerende oplevelse for hele familien, da prins Joachim 24. juli blev indlagt med en blodprop i hjernen. Men der kom også noget godt ud af det.

Det fortæller prins Nikolai i et interview med B.T. forud for sin 21-års fødselsdag, hvor han samtidig løfter lidt af sløret for sine fremtidsplaner.

Som det første af dronning Margrethes børnebørn fylder prins Nikolai fredag 21 år. For nogle en stor dag – men det tænker den unge prins ikke så meget på.

»Jeg tror ikke som sådan, at der vil ske store forandringer i mit liv, når jeg går fra 20 til 21 år – men det er vel en blanding af, at man modnes og stadig kan have det sjovt. Jeg skal have en god aften med min familie og nærmeste venner,« forklarer prinsen i et skriftligt interview med B.T.

Jeg kan stadig se mig læse i udlandet – et semester som udveksling kunne være spændende Prins Nikolai

Efter at have fået studenterhuen fra kostskolen Herlufsholm og flirtet lidt med hæren begyndte prins Nikolai i 2019 på Copenhagen Business School (CBS), hvor han studerer til Business Administration and Service Management (BScSEM).

Og det lader til at være den rette hylde for prinsen:

»Mit studie går fortsat godt. Jeg er glad for at læse BScSEM og synes, det er spændende.«

Inden studiestarten flirtede prins Nikolai også en del med en karriere som model.

Det rystede hele familien, da prins Joachim fik en blodprop, fortæller prins Nikolai. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Det rystede hele familien, da prins Joachim fik en blodprop, fortæller prins Nikolai. Foto: Mads Claus Rasmussen

Den mørkhårede prins blev hurtigt populær på verdens podier og har blandt andet poseret for kendte luksusmærker som Dior og Burburry.

Men selv om studiet nu fylder en del i prinsens liv, og han endnu ikke har endeligt besluttet, hvilken vej karrieren skal gå på arbejdsmarkedet, så er der indtil videre fortsat tid til modelarbejdet.

»Hvad fremtiden bringer rent professionelt, ved jeg endnu ikke. Den balance, jeg holder mellem studie og arbejde, vil jeg fortsat holde – jeg nyder stadig at arbejde som model,« svarer prins Nikolai.

Han har tidligere fortalt, at han godt kunne tænke sig at læse i udlandet.

Prins Joachim og Prinsesse Marie med Prins Nikolai ved gallataffel på Christiansborg Slot i anledning af kronprinsens 50 års fødselsdag. Foto: Henning Bagger Vis mere Prins Joachim og Prinsesse Marie med Prins Nikolai ved gallataffel på Christiansborg Slot i anledning af kronprinsens 50 års fødselsdag. Foto: Henning Bagger

Den drøm består:

»Jeg kan stadig se mig læse i udlandet – et semester som udveksling kunne være spændende,« lyder det fra prinsen.

Han tilføjer dog, at de idéer, han har om udveksling, er meget præget af hele covid-19-situation, og at et udlandsophold af den slags, han ønsker, derfor ikke er muligt for tiden.

Mens der er faldet ro omkring prins Nikolais studie og arbejdsliv, så blev der anderledes rusket op i familien, da hans far, prins Joachim, i slutningen af juli pludselig fik en blodprop i hjernen.

Prins Nikolai har fundet sin rette hylde i livet og forsøger at balancere livet som model og studerende. Foto: FRANCK ROBICHON Vis mere Prins Nikolai har fundet sin rette hylde i livet og forsøger at balancere livet som model og studerende. Foto: FRANCK ROBICHON

Prinsen befandt sig på kongefamiliens slot Château de Cayx i Cahors i Frankrig, da han pludselig fik det dårligt og blev hastet på hospitalet.

»Hele situationen vedrørende min far har selvfølgelig chokeret hele familien,« forklarer prins Nikolai, der dog også tilføjer, at der er kommet noget godt ud af den svære situation.

»Jeg føler, at det har rystet hele familien endnu tættere sammen, og at vi skal huske at værdsætte, at vi har hinanden,« lyder det fra prinsen, der kan glæde sig over, at hans far slap yderst heldigt.

Kongehuset oplyste allerede 28. juli, at prins Joachim ifølge lægernes vurdering får »hverken fysiske eller andre men« af blodproppen.