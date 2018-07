Prins Nikolai og kæresten Benedikte Thoustrup må indstille sig på, at de efter sommerferien kommer til at ses en del mindre end hidtil.

Kæresteparret har gået i klasse sammen på Herlufholm Skole, men efter sommerferien rejser Benedikte Thoustrup til Paris for at studere fransk.

Det skriver HER & NU.

Den 19-årige pige tager til september et halvt år til den franske hovedstad for at studere på det ikoniske Sorbonne Universitet, mens kæresten, 18-årige prins Nikolai, påbegynder den toårige uddannelse til officer af reserven på Hærens Sergentskole i Varde efter sommerferien.

Her ses den ikoniske Sorbonne Universitet i Paris Foto: GUILLAUME HORCAJUELO Vis mere Her ses den ikoniske Sorbonne Universitet i Paris Foto: GUILLAUME HORCAJUELO

HER & NU har talt med Benedikte Thoustrups far, Anders Thoustrup, der over for mediet har bekræftet, at parret efter sommeren skal få et langdistanceforhold til at fungere. Han fortæller desuden også, at han har mødt prinsen:

»Jeg har selvfølgelig mødt prins Nikolai og han er en meget sympatisk, ung mand. Han er gennemført sympatisk,« siger Anders Thoustrup til ugebladet.

19-årige Benedikte Thoustrup stammer fra Randers og har dyrket springridning på konkurrenceplan.

Benedikte Thoustrup er datter af erhvervsmanden Anders Thoustrup, der er tidligere bestyrelsesformand for Sydbank og bosiddende på en af byens eksklusive adresser. I dag er han blandt meget andet formand for bestyrelsen for Randers Maskin- og Tandhjulsfabrik, ligesom han sidder i bestyrelsen for Hotel Randers. Han driver også et investeringsfirma, fremgår det af CVR-registret.

Prins Nikolai har på det seneste vakt opsigt med sin modelkarriere, der blandt andet bragte ham på forsiden af det tyske modemagasin Dust i maj. Tilbage i februar var han på catwalken for Burberry under London Fashion Week (se video derfra øverst i artiklen). Det er dog kun et bijob, har han tidligere udtalt til ugebladet Tæt på.