Det er bestemt ingen hemmelighed, at danskerne har haft et blandet forhold til prins Joachim.

Kritikken omkring prinsens atittude har i den grad været udtalt, fordi flere har opfattet ham som 'arrogant'.

I et stort interview med Billed Bladet fortæller prins Felix og prins Nikolai, at de mener kritikken af deres far er urimelig.

Selvom det ikke er noget, de to unge prinser selv lider under, mener de bestemt ikke, det har noget på sig, at deres far skulle være arrogant.

Hvor prins Nikolai meget kontant udtaler kritik af danskerne for et forkert indtryk af faderen prins Joachim, er prins Felix mildere stemt og understreger, at det jo var positivt, da prins Joachim fik ros for sine historiske programmer på DR.

Da snakken i interviewet falder på prins Joachims blodprop og de mange hilsner, han fik af danskerne i den forbindelse, takker prinserne først for den positive opmærksomhed.

Men ifølge prins Nikolai er det en ærgerlig situation, at der skulle sygdom til, før faderen fik kærlighed fra danskerne.

»Man kan sige, og det er ikke for at tage noget negativt ud af det, men det er måske ærgerligt, at det skulle nå helt derud, før der kunne komme en meget positiv vinkling på det med min fars personlighed, men selvfølgelig tager vi al den positive energi med os, og det ved jeg også, at han gør,« fortæller han i interviewet.

Ifølge prinserne var prins Joachim glad for den støtte, han modtog fra danskerne under sin sygdom.