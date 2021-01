Igen har 21-årige prins Nikolai været på catwalken for modefirmaet Dior.

Det kan man se på modehusets Instagram-side, hvor der ligger et billede af den unge prins i et outfit med gennemsigtig skjorte.

Overfor B.T. bekræfter grevinde Alexandras presserådgiver Helle von Wildenrath Løvgreen, at den 21-årige model gik i modeshowet fredag i forbindelse med modeugen i Paris.

Og foruden sit arbejde i tøjbranchen fik prins Nikolai også presset lidt familietid ind, mens han var i Frankrig.

»Han gik i forbindelse med modeugen, og så var han også lige forbi og besøge sin far,« lyder det fra Løvgreen.

Prins Joachim bor sammen med sin kone, prinsesse Marie, og deres to børn prins Henrik og prinsesse Athena i den franske by.

Arbejdet på catwalken er da også noget, prins Nikolai sætter pris på, siger grevindens presserådgiver.

»Jeg kan ikke sige, om det betyder ekstra, at det er for et firma som Dior, men jeg ved bare, at han er enormt glad,« siger Helle von Wildenrath Løvgreen, som uddyber:

»Han kan virkelig godt lide arbejdet, og så er det jo klart, at det er en cadeau, at han igen er blevet valgt til sådan en opgave.«

For nylig var prinsen sammen med sin lillebror, prins Felix, og sin mor, grevinde Alexandra, med i en kinesisk dokumentar med navnet 'A bigger role' (en større rolle, red.).

Der kunne man høre prinsen fortælle, at hans job giver ham en anden stolthed end hans titel.

»Det er rarere at være foran kameraet som model. Forskellen er, at det er noget, jeg selv gør. At være prins Nikolai er 'bare noget, jeg er født til',« udtaler han ifølge Billed-Bladet i dokumentaren

I udsendelsen kan man desuden se, at grevinde Alexandra har været bevidst om at valget om springe ud som model, var noget, hendes ældste søn skulle træffe for sig selv.

Det var i første omgang direktør for modelbureauet Scoop Models, Bente Lundquist, der spottede modelpotentialet i den unge prins.

Hun henvendte sig derefter til grevinde Alexandra, som lovede at give forespørgslen om et møde videre til sin søn.

Og i dag har den 21-årige godt vind i sejlene i sin modelkarriere, hvor han har gået for mærker som Jack & Jones, Fila og Burberry foruden selvfølgelig Dior, som han har gået for flere gange.