Prins Nikolai vender nu hjem, efter han har tilbragt et semester i Paris. Men prinsen gør det klart, at han ikke er færdig med udlandet.

»Jeg ser det som en spændende udfordring en dag i fremtiden at være i udlandet igen,« siger prins Nikolai.

I september 2021 kastede 22-årige prins Nikolai sig ud i et nyt eventyr, da han valgte at flytte til Paris. Udlandet trak i prinsen, selvom han var i gang med uddannelsen Business Administration and Service Management på Copenhagen Business School på Frederiksberg.

Og så søgte han mod Paris, hvor hans far, prins Joachim, allerede var bosat med familien. Her blev prins Nikolai optaget på Paris Business School – og heldet var med prins Nikolai, fordi hans kæreste, Benedikte Thoustrup, samtidig flyttede til den franske hovedstad.

22-årige prins Nikolai med sin kæreste, Benedikte Thoustrup. Parret flytter nu til Paris - men hver for sig. Vis mere 22-årige prins Nikolai med sin kæreste, Benedikte Thoustrup. Parret flytter nu til Paris - men hver for sig.

»Det har været skønt at være tættere på dem geografisk; nu på nogle anderledes præmisser i nye omgivelser. Især mine mindre søskende Henrik og Athena har jeg haft stor glæde af at se i Paris,« siger prins Nikolai.

Og allerede nu føler han sig splittet mellem de to lande.

»Man savner selvfølgelig Danmark, når man er bosat udenlands. Jeg ser frem til at flytte hjem igen, men jeg kommer helt sikkert også til at savne Paris,« siger han.

Men prins Nikolais fremtid kan sagtens være i udlandet. Allerede som 18-årig overraskede han alle, da han pludselig gik catwalk for det franske modehus Dior i Paris samt det britiske modehus Burberry. Kort efter blev prins Nikolai døbt 'modelprinsen' i danske medier, og derefter tog karrieren fart. Inden længe fløj han verden rundt og lavede vilde kampagner for alverdens modeblade.

Prins Nikolai er repræsenteret af modelbureauet Scoop Models. (Arkivfoto). Vianney Le Caer/Ritzau Scanpix Vis mere Prins Nikolai er repræsenteret af modelbureauet Scoop Models. (Arkivfoto). Vianney Le Caer/Ritzau Scanpix

I den kinesiske dokumentarfilm 'A Bigger Role' udtalte prins Nikolai i 2018, at det er »rarere at være kendt for at være model end prins«. I sidste uge skabte prinsen så endnu en gang overskrifter, da han endte på forsiden af Vogue.

»Det var, som altid, en fornøjelse at arbejde med det, jeg holder af. Vogue Scandinavia var en stor opgave, og jeg er spændt på at se resultaterne,« siger prins Nikolai.

Og han har også lavet andre shows for nylig.

»Jeg har også for nylig arbejdet sammen med danske Rains i Paris, hvilket også var en spændende opgave,« fortæller prinsen.

Til sommer er det allerede fire år siden, at prins Nikolai blev student fra Herlufsholm Kostskole. Og snart rammer prinsen endnu en uddannelsesmæssig sejr.

»I 2022 ser jeg nok mest frem til at blive bachelor. For mange er det en milepæl i ens liv, og jeg er næppe en undtagelse. Jeg glæder mig. Derefter må jeg se, hvad fremtiden bringer,« siger han.

Prins Nikolai vender hjem fra Paris med en masse nye ting i rygsækken, der skal ruste ham til livet.

»At studere i Paris har været en meget privilegeret oplevelse. Det giver et perspektiv i forhold til det at studere i Danmark. Jeg har mødt mange andre udvekslingsstuderende fra hele verden, hvilket har været vældig interessant. Det har også givet mig muligheden for at sætte mit eget præg på min uddannelse, qua de valgfag jeg har haft,« siger han.

Prins Nikolai og prins Felix besøgte sammen Sacré-Cœur i Paris. Vis mere Prins Nikolai og prins Felix besøgte sammen Sacré-Cœur i Paris.

Det næste halve år skal prins Nikolai dog tilbage til København og gøre sin bachelor færdig. Men hvor prins Nikolai ender i fremtiden, ved han endnu ikke.

»På nuværende tidspunkt er jeg ikke sikker på hvor eller hvornår,« siger han til B.T.

Interviewet med prins Nikolai er lavet gennem grevinde Alexandras presserådgiver, Helle von Wildenrath Løvgreen.