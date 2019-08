Prins Nikolai er det første af Dronningens børnebørn, der skal ud og leve en voksentilværelse uden apanage.

Det er den unge prins helt klar over. Og han har store planer for fremtiden.

Det fortæller han i et interview med Billed-Bladet:

»Jeg leger stadig med idéen om et udenlandsk studie. At tage femte semester på et oversøisk universitet ville være en kæmpe oplevelse for mig,« lyder det fra prins Nikolai, der onsdag fyldte 20 år.

Ingen af dronningens børnebørn - udover prins Christian - der er længst fremme i tronfølgen, vil få appanage. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Ingen af dronningens børnebørn - udover prins Christian - der er længst fremme i tronfølgen, vil få appanage. Foto: Mads Claus Rasmussen

Efter et meget begivenhedsrigt 2018, der blandt andet bød på en studenterhue fra Herlufsholm samt en flirt med en uddannelse på Hærens Sergentskole i Varde, der dog viste sig ikke at være prinsen kop te, ser han ud til atter at være på rette vej.

I disse dage påbegynder han en ny etape i sit liv, når han debuterer som studerende på CBS, hvor han skal læse Business Administration and Service Management.

Grundet sine internationale aner med en far, der er halvt dansk og halvt fransk, en mor fra Hongkong og en mormor fra Østrig, kan Dronningens ældste barnebarn både tale fransk, engelsk og tysk foruden sit modersmål.

Og derfor kan en karriere i udlandet måske komme på tale. Til Billed-Bladet fortæller prinsen, at ’tiden må vise’, hvor på arbejdsmarkedet hans fremtid bliver.

Den unge prins kan dog glæde sig over, at han ikke behøver at bryde sit hoved med boligproblemer i den første tid af studiet.

Prins Nikolai er flyttet i egen lejlighed tæt på Amalienborg.

Da prinsen for nylig havde fødselsdag, fortalte han til B.T., at han var glad for at være tilbage i København.

»Jeg er faldet godt til i København igen,« fortalte prinsen i en mail, som hans mor, grevinde Alexandra, havde sendt til B.T.

Prins Nikolai har også flirtet lidt med modelbanchen og har iføge Billed-Bladet flere store opgaver i efteråret. Foto: FRANCK ROBICHON Vis mere Prins Nikolai har også flirtet lidt med modelbanchen og har iføge Billed-Bladet flere store opgaver i efteråret. Foto: FRANCK ROBICHON

Prinsen forklarede også, at det ikke havde været helt let at lægge de tre år på Herlufsholm bag sig.

»Selvom man let kan savne gymnasielivet, er det rart at være tilbage hos familien og i vante omgivelser,« lød det fra prins Nikolai.

Prins Nikolai er kærester med sin tidligere gymnasiekammerat Benedikte Thoustrup, som han mødte på Herlufsholm.

Hun skal – ligesom han – læse på CBS.