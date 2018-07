Prins Nikolai har netop afsluttet sin studentereksamen fra Herlufsholm med et 10-tal i huen - men han har også andet at fejre for tiden.

Først modeljobs, så studentereksamen og nu også kærligheden. Det kører for 18-årige prins Nikolai, der har fundet sig en kæreste på skolen. Gennem et stykke tid har han dannet par med klassekammeraten Benedikte Thoustrup, der altså også har fået sin studentereksamen fra den prestigefyldte skole forleden.

Det erfarer B.T., efter at både Billed-Bladet og Tæt På har bragt historien i denne uges blade.

19-årige Benedikte Thoustrup stammer fra Randers og har dyrket springridning på konkurrenceplan.

Prins Nikolai sammen med kæresten Benedikte Thoustrup, som også lige er blevet student fra Herlufsholm Skole. Vis mere Prins Nikolai sammen med kæresten Benedikte Thoustrup, som også lige er blevet student fra Herlufsholm Skole.

Prins Nikolai sammen med kæresten Benedikte Thoustrup, som også lige er blevet student fra Herlufsholm Skole. Vis mere Prins Nikolai sammen med kæresten Benedikte Thoustrup, som også lige er blevet student fra Herlufsholm Skole.

Benedikte Thoustrup er datter af erhvervsmanden Anders Thoustrup, der er tidligere bestyrelsesformand for Sydbank og bosiddende på en af byens ekslusive adresser. I dag er han blandt meget andet formand for bestyrelsen for Randers Maskin- og Tandhjulsfabrik, ligesom han sidder i bestyrelsen for Hotel Randers. Han driver også et investeringsfirma, fremgår det af CVR-registret.

At forholdet er ganske seriøst ses blandt andet ved, at prins Nikolai fredag blev ledsaget af Benedikte til prins Felix' sidste skoledag på Krebs' Skole. Her fik hun ifølge Tæt På også en rundvisning på skolen, hvor han selv har gået frem til 9. klasse.

Prins Nikolai har på det seneste vakt opsigt med sin modelkarriere, der blandt andet bragte ham på forsiden af det tyske modemagasin Dust i maj. Tilbage i februar var han på catwalken for Burberry under London Fashion Week (se video derfra øverst i artiklen). Det er dog kun et bijob, har han tidligere udtalt til ugebladet Tæt på.

Kæresteparret kan nyde sommeren sammen, men efter ferien må prins Nikolai indstille sig på en hverdag uden hende. Her begynder han nemlig på den toårige uddannelse til officer af reserven på Hærens Sergentskole i Varde.