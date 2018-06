Prins Nikolai er efterhånden en efterspurgt herre på de europæiske catwalks.

Som B.T. tidligere har fortalt, har prinsen både gået model for det britiske modehus Burberry og været på forsiden af modemagasinet Dust.

Nu har han så fået den ære at åbne et af årets mest hypede modeshows i Paris hos modehuset Dior, og prinsen bliver rost af internationale medier som modemagasinet Vogue. Prins Nikolai står dog fast på, at modeljobbet kun er et studiejob. Det siger han til B.T. via sin mor, grevinde Alexandras, private sekretær.

»Prins Nikolai har haft et godt samarbejde med Diors chefdesigner, og det har været en god oplevelse, men hans plan er stadig at tage på officersskolen for at tage en lederuddannelse,« siger Helle Von Wildenrath Løvgreen.

Modeshowet, der blev afholdt torsdag i Palais Royal i Paris, har været forbundet med megen mystik og spænding, da det er den britiske designer Kim Jones' første kollektion for modehuset Dior. Jones har tidligere arbejdet som designer hos Louis Vuitton, men tidligere på året tog han springet til konkurrenten, hvor han nu skal være chefdesigner for herrekollektionerne i Dior Hommes.

Prinsen bar et cremefarvet jakkesæt med babyblå striber og et par cremefarvede bukser. På fødderne havde han et par sneakers, som er et af Jones' kendetegn. Og det var ikke helt tilfældigt, at netop prins Nikolai bar det jakkesæt.

’Til min mor, der var dansker. RIP’, skrev den berømte designer på det sociale medie Instagram forleden under et billede at prins Nikolai i jakkesættet.

Showet var så stor en kendismagnet, at man måtte udsætte programmet med 50 minutter, så Jones kunne nå at hilse på dem alle.

Blandt de mange celebre gæster var musikeren Lily Allen, modellerne Kate Moss, Bella Hadid og Naomi Campbell, den tidligere Spice Girl Victoria Beckham og Karl Lagerfeld.