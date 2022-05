»Vi havde en elev her for nogle år tilbage, som var medlem af den kongelige familie. Folk ved godt, hvem jeg taler om. Han overskred en af skolens alkoholregler, og jeg må sige, at jeg var iskold.«

Sådan siger tidligere rektor på Herlufsholm Klaus Eusebius i et interview med TV 2 Øst, hvor han gør op med myten om, at skolen holder hånden over de elever på skolen som kommer fra samfundets top.

Og direkte adspurgt, om den pågældende elev var prins Nikolai, lyder svaret:

»Ja, det var det.«

Overfor Se&Hør bekræfter prinsesse Alexandra via sin presserådgiver, Hellevon Wildenrath Løvgreen., at hendes søn fik en advarsel.

Hun bekræfter ligeledes overfor B.T. og siger endvidere, at prinsen blev hjemsendt i et par dage for omgåelse af alkoholreglerne.

»Jeg var overhovedet ikke i tvivl om, at den dreng (prins Nikolai, red.) skulle have en advarsel, og så blev hans far i øvrigt orienteret om det, og det mener jeg er et meget godt eksempel på, at det der med at vi holder hånden over særlige grupper, det har intet på sig,« forklarer Klaus Eusebius videre i interviewet med TV 2 Øst.

Han fortæller, at prins Joachim var utrolig positiv og glad for, at Herlufsholm tog hånd om sagen.