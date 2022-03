Prins Nikolais mondæne københavnerlejlighed kan nu blive din for 5.250.000 kroner.

Han har nu skåret 245.000 kroner af prisen på lejligheden i Vendersgade, som ligger et stenkast fra Nørreport Station i København K. Den blev oprindeligt sat til salg i september 2021 for 5.495.000 kroner.

Prins Nikolai købte lejligheden for 4.100.000 kroner i november 2019. Men allerede i sommeren 2021 rykkede han til Paris for et læse et semester på Paris Business School. Nu er han altså kommet hjem og er på jagt efter ny bolig.

Heldigvis har hans kæreste, Benedikte Thoustrup, også en lækker lejlighed i Store Kongensgade. Ligeledes er hans mor, grevinde Alexandra, flyttet til København K, efter hun solgte familiens hus i Charlottenlund.

22-årige prins Nikolai med sin kæreste, Benedikte Thoustrup. Parret flytter nu til Paris - men hver for sig. Vis mere 22-årige prins Nikolai med sin kæreste, Benedikte Thoustrup. Parret flytter nu til Paris - men hver for sig.

Hvis prins Nikolai får 5.250.000 kroner for lejligheden i Vendersgade, har han således tjent 1.150.000 kroner.

Prins Nikolai er dog oppe imod et boligmarked, der er faldet til ro. Lige nu er renten på vej op, og det gør det sværere for nye boligejere at komme ind på markedet. Ligeledes er priserne i hovedstaden stagnerende.

Men nu har prinsen altså også barberet knap en kvart million kroner af prisen.

Lejligheden er 70 kvadratmeter og i to etager. Den er yderst moderne indrettet, og der er naturligvis både vaskemaskine og tørretumbler. Du kan se hele salgsopstillingen her.

Prins Nikolai er stadig studerende ved Copenhagen Business School, hvor han læser Business Administration and Service Management.

Desuden er han model og har gået catwalk for Dior og Burberry og har været på forsiden af alverdens modeblade.

»Jeg elsker det. Det er et adrenalinkick. Det er meget sjovt. Forskellen er, at det er meget rart at være kendt som 'modellen Nikolai' og ikke 'prins Nikolai' for noget, jeg selv har opnået. Ikke noget, jeg blev født til,« forklarede han i den kinesiske tv-udsendelse 'A Bigger Role'.