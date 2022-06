Lyt til artiklen

Selvom det var dronning Elizabeth, der torsdag kunne fejre regeringsjubilæum, så var det hendes oldebarn, der stjal showet.

Den fireårige prins Louis, der er prins William og hertuginde Kates yngste barn, deltog nemlig for første gang i den traditionsrige Trooping the Colour-parade torsdag middag.

Og her var han tydeligt begejstret over al den opmærksomhed, som hele kongefamilien modtog fra de flere hundrede tusinder af tilskuer, der var mødt op.

Jubilæet blev skudt i gang med en parade, hvor de kongelige blev fragtet til Buckingham Palace på enten hesteryg eller i karet.

Fireårige prins Louis blev lidt overvældet af den høje larm fra flyene, mens den solbrilleklædte 70-års jubilar tog det i stiv arm. Foto: DANIEL LEAL Vis mere Fireårige prins Louis blev lidt overvældet af den høje larm fra flyene, mens den solbrilleklædte 70-års jubilar tog det i stiv arm. Foto: DANIEL LEAL

Her havde prins Louis og hans to ældre søskende, prins George og prinsesse Charlotte, en plads i kareten med deres mor, hertuginde Kate, samt deres farfars hustru, hertuginde Camilla.

Herfra vinkede de alle til det jublende publikum.

Men prins Louis kunne tilsyneladende ikke få nok og fortsatte ivrigt sin vinken – lige indtil hans storesøster kærligt måtte lægge en hånd på hans arm, som han hastigt lagde tilbage i skødet.

Inden han dristigt sneg sig til at vinke nok en gang, mens hun kiggede den anden vej.

Princess Charlotte putting an end to the enthusiastic waving from her younger brother, Prince Louis. #PlatinumJubilee #HM70 #TroopingTheColour (No copyright breach intended. Copyright BBC Television) pic.twitter.com/oojLboe9wb — Royal Reporter (@RoyalReporterUK) June 2, 2022

Efter paraden var hele kongefamilien samlet på balkonen på Buckingham Palace for at overvære de 70 jagerfly fylde himlen med blå, hvide og røde farver under selve det traditionsrige Trooping the Colour-indslag.

Og flyene skulle da også lige have et vink med på vejen, mente prins Louis, der entusiastisk svingede armene mod flyet.

Inden han endnu engang blev stoppet – denne gang af hertuginde Kate, der blidt aede ham på panden, hvorefter han stoppede.

Og det var nok meget godt. For da flyene kom helt tæt på, skulle hænderne i stedet bruges til at skærme de royale ører mod den infernalske larm.

Det var dog ikke kun prinsens optræden, der skabte opmærksomhed.

Prince William overværer Trooping the Colour fra balkonen i 1985 sammen med sin bror, prins Harry, og mor, prinsesse Diana. Til højre ses hans søn i samme situation i år. Foto: Roy Letkey og Hannah Mckay/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Prince William overværer Trooping the Colour fra balkonen i 1985 sammen med sin bror, prins Harry, og mor, prinsesse Diana. Til højre ses hans søn i samme situation i år. Foto: Roy Letkey og Hannah Mckay/Reuters/Ritzau Scanpix

Også det lille matrossæt, som han var iført, fik de britiske medier til at reagere.

Noget tyder nemlig på, at det var nøjagtigt det samme – eller i hvert fald en rigtig god kopi – som hans far, prins William, var iført, da han selv overværede paraden som barn i 1985.

Torsdag eftermiddag og aften væltede det ind med aflysninger til fredagens speciale gudstjeneste i kirken St. Paul's Cathedral i London.

Først var det prins Andrew, som havde fået en positiv coronatest og få timer efter var det selveste hovedpersonen dronning Elizabeth, som torsdag havde oplevet en vis ubehag og derfor ikke i stand til at dukke op til gudstjenesten fredag.

Følg med på bt.dk de kommende dage, hvor B.T. dækker dronning Elizabeths storslåede jubilæumsfejring live fra London.