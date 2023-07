Det er efterhånden så sikkert som amen i kirken, at den unge britiske prins Louis løber med alles øjne, når det royale familie er ude.

Endnu en gang har den 5-årige prins taget flere internationale medier med storm, da han sammen med sin bror, søster, mor og far besøgte Royal Air Force i Gloucestershire.

Her fik de alle fem en rundvisning på basen og så det militære udstyr helt tæt på.

Prins Louis var bestemt ikke så interesseret i flybasen som sine søskende. Foto: Trip/Backgrid/Ritzau Scanpix Vis mere Prins Louis var bestemt ikke så interesseret i flybasen som sine søskende. Foto: Trip/Backgrid/Ritzau Scanpix

Prins George og prinsesse Charlotte var i den grad imponerede og smilende, men den lille prins Louis var ikke lige så glad for at se flybasen.

På billeder, der er gået viralt, kan man se den unge prins se noget betuttet ud og komme med et lidt træt vink mod kameraet, efter hans mor, prinsesse Kate, har hjulpet ham op i en maskine på pladsen, og det er de billeder, der har sørget for, at prins Louis endnu en gang er blevet den, alle taler om.

Prins Louis virkede ikke just imponeret af dagen. Foto: I-Images/Ritzau Scanpix Vis mere Prins Louis virkede ikke just imponeret af dagen. Foto: I-Images/Ritzau Scanpix

Og det er bestemt ikke første gang, at prinsen stjæler opmærksomheden.

Tidligere har hans grimasser på balkonen trukket overskrifter, og da han gabte ved kroningen af sin farfar, vakte det også smil hos befolkningen.

Under dronning Elizabeths regentjubilæum sidste år var han nok en gang i fokus. Ude på balkonen stod dronning Elizabeth og prins Louis side om side. Dronning Elizabeth var helt rolig, mens prins Louis derimod holdt sig for ørerne, alt andet end tilfreds med larmen.