Hertuginde Kate er tilsyneladende vild med Mary Berry fra Den Store Bagedyst.

Så vild, at et af hendes yngste søn Louis' første ord var navnet på dommeren i det britiske tv-show.

Det fortalte hun selv til tv-personligheden, da de for nylig bagte sammen i forbindelse med programmet 'A Berry Royal Christmas', som mandag vises på britisk tv.

84-årige Mary Berry var dommer på programmet fra 2010 til 2016, men nåede alligevel at gøre så stort indtryk, at 'Mary' altså blev et af 18 måneder gamle Louis' første ord, fortæller hertuginde Kate ifølge Daily Mail.

»Fordi lige i hans øjenhøjde står alle mine kogebøger i reolen i køkkenet,« fortalte den britiske hertuginde og mor til tre under optagelserne.

»Alle børn er fascineret af ansigter, og dit ansigt fylder alle dine kogebøger, og han har sagt: 'Det er Mary Berry', så han ville helt klart genkende dig, hvis han så dig i dag.«

Prins Louis er hertuginde Kate og prins Williams yngste barn.

De har desuden datteren Charlotte på fire og seks-årige George.

Kate og William var i køkkenet med Bagedyst-stjernen i forbindelse med tv-showet, hvor trioen skulle lave julemad til 150 frivillige.

Efter optagelserne fortalte Mary Berry, at hun beundrede ægteparrets kærlighed til hinanden og sammenlignede den med det bånd, duer deler med hinanden, da de danner par for livet, skriver Daily Mail.

»Når de er sammen, rører han konstant ved hendes arm og kigger smilende på hende, og hun gør det samme med ham. Meget naturligt,« sagde den 84-årige Mary Berry, som selv har været gift i 53 år.

»Det var tydeligt at se, at William er meget stolt af Catherine (Kates rigtige navn, red.).«