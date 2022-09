Lyt til artiklen

Det er i den grad uvant, at prins Joachim bruger så følelsesladet retorik, når han taler om sin mors beslutning om at fjerne prinse- og prinsessetitlerne fra hans fire børn.

Det fortæller retoriker Mette Højen til B.T.

»Prins Joachims tager fat i de mest personlige følelser. Han slår sig op på skuffelse og frustration, som generelt er følelser, de fleste mennesker kender. Hvis man bruger den form for kommunikation, kan det skabe en sympati for dig eller din sag. For mig fremstår han både umiddelbar og ærlig. Den reaktion kan give støtte,« forklarer Mette Højen.

Hun forklarer, at prinsens udtalelser er ulig, hvad man ellers har set fra ham.

»Det er jo nærmest et chok at høre ham tale sådan her. Vi er vant til at se Joachim som en, der i den grad holder på formerne og altid opfører sig korrekt. Det er meget opsigtsvækkende.«

På den anden side af prins Joachim står Kongehusets udmelding om fratagelsen af titlerne.

»Kommunikationen fra Kongehuset er egentlig helt i tråd med, hvad vi ellers har set fra dem, men fordi prins Joachim bruger så stærke følelser, går deres udmelding fra neutral til iskold retorisk.«

Prins Joachims udtalelser vækker opsigt. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Prins Joachims udtalelser vækker opsigt. Foto: Mads Claus Rasmussen

Mette Højen mener, at man kan kalde prins Joachim for 'vinderen' af de sidste to udmeldinger.

»Han vinder i dag, i morgen og måske i weekenden, fordi hans udtalelser kan skabe sympati på kort sigt. På den lange bane vil det nok være Kongehuset, der tager sejren, simpelthen fordi samfundet med stor sandsynlighed kan se logikken i, at der er færre med titler i Kongehuset.«

Retorikeren forklarer, at de to udmeldinger er en kamp om 'sandheden', da begge parter har en forskellige opfattelse af, hvad fratagelsen af titlerne betyder.

»Kongehuset bruger en retorik om, at det er befriende for børnene, mens prins Joachim fremstiller det, som om de mister noget identitet og bliver udstødt. De er helt modsatte, og det er overraskende, at vi ser de her udmeldinger fra Kongehuset, der normalt holder sig til neutrale udmeldinger.«

Mette Højen er dog i tvivl om, hvad prinsen håber at opnå ved sine udtalelser.

»Når vi giver denne her slags udtalelser, er det som regel for at opnå et mål. Her er det svært at se, hvad prins Joachim vil. Han kan ikke få beslutningen omstødt, så det bedste, han kan håbe på, er sympati med sin situation.«