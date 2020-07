Inden prins Joachim fredag aften blev ramt af en blodprop i hjernen, kunne han tælle dagene til, at han skulle starte sit nye job som forsvarsattaché ved Danmarks ambassade i Paris.

En stor forandring i hans liv, men et nyt job er langt fra det eneste, der har været nyt i prinsens liv. De seneste par år har hans tilværelse nemlig været enormt omskiftelig.

Især flytninger har præget både prinsen og hans families liv.

Tilbage i 2014 fraflyttede de og solgte Schackenborg Slot i Møgeltønder for at tage bolig i en luksusvilla til 34,5 millioner i Klampenborg nord for København.

Den royale familie fotograferet foran deres tidligere hjem på Emiliekildevej i Klampenborg i forbindelse med prins Henriks første skoledag, 14. august 2015.

Med flytningen opgav prins Joachim samtidig tilværelsen som landmand - en svær beslutning og et opgør med prinsens egne ambitioner, har han efterfølgende udtalt.

Familien boede i Klampenborg frem til sommeren 2019, hvor de - igen - rev alt op med rødder til fordel for et liv i prinsesse Maries hjemland, Frankrig, hvor prinsen blev optaget på den højest rangerede lederuddannelse i det franske militær.

En ekstremt hård uddannelse, som prins Joachim skulle møde på seks dage om ugen, og som prinsen selv har givet udtryk for var en uddannelse, hvor der virkelig skulle arbejdes igennem.

At prinsen tog sin familie med til Frankrig var én ting, noget andet var dog, at han også medbragte sin apanage på 3,8 millioner årligt til den franske hovedstad. Det på trods af, at han kunne få svært ved at passe sine officielle pligter i samme omfang som tidligere.

Prins Joachim på observationshøjen i Oksbøl, den 18. maj 2017.

Og det faldt mange danskere for brystet, viste det sig.

»Ved De hvad. Jeg er på mission for Danmark her i Frankrig, og det her er ikke noget, man lige kommer cyklende til. Jeg har rigeligt at se til her,« lød svaret dog, da en journalist ville høre, om han selv mente, at årpengene skulle være uforandret, selvom han var fraflyttet Danmark.

Mens kritikken haglede ned over prinsen, fik han - paradoksalt nok - sit folkelige gennembrud. Det skete, da dokumentaren 'Joachim fortæller' udkom på DR i efteråret 2019, hvor prinsen fortæller om Danmarks historie.

I Frankrigs hovedstad havde prins Joachim rigeligt at se til med at etablere sig i et nyt land med sin familie og passe sin uddannelse, da coronakrisen pludselig ramte.

Hele den royale familie samlet på Chateau de Cayx i Frankrig. Fra venstre: prins Felix, prinsesse Marie, prins Joachim, prinsesse Athena, prins Henrik, prins Nikolai, dronning Margrethe II, prins Christian, prinsesse Isabella, prins Henrik, prinsesse Josephine, kronprinsesse Mary, prins Vincent og kronprins Frederik. Her i anledningen af nu afdøde prins Henrik's 80 års fødselsdag.

Og da prins Henrik pludselig blev syg med vejrtrækningsproblemer, måtte familien rejse hjem igen.

Prins Joachim og prinsesse Marie vurderede, at det var bedst, at deres søn blev behandlet på Rigshospitalet i København, hvor prinsen tidligere har været i behandling. Den lille prins blev også testet for coronavirus. Testen var negativ.

I maj rejste parret tilbage til Frankrig med deres to børn, og hurtigt derefter afleverede prinsen sin hovedopgave.

10. juni blev det så offentliggjort, at prins Joachim bliver ny forsvarsattaché i Paris. Stillingen varer tre år med mulighed for forlængelse, og prinsen skulle tiltræde den 1. september 2020.

»Han stod og skulle i gang med et nyt og spændende afsnit i livet, som jeg ved, han har set meget frem til. Det er på mange måder en drømmestilling for ham. Det var en ny begyndelse, og han havde fundet sin egen sti,« siger Berlingskes kongehusekspert, Thomas Larsen, til B.T.

Og få uger efter modtog prinsen bevis på, at have gennemført den højeste franske militære uddannelse ved Centre des Hautes Études Militaires af den franske forsvarschef, General Lecointre.⁣

I anledning af Prins Felix' 18 års fødselsdag er hele familien samlet i Frankrig.

Prins Joachim er den første danske officer, der har gennemført uddannelsen.

»Jeg savner bestemt at se min far noget mere nu, hvor han bor i Frankrig. På grund af covid-19 er det længe siden, jeg har set ham, men det får vi forhåbentlig rettet op på i løbet af sommeren,« udtalte prins Felix i forbindelse med sin 18 års fødselsdag.

Og det er blot nogle dage siden, at prins Joachim og familien i Frankrig fejrede prins Felix, som altså fyldte 18 år 22. juli. Fejringen skete på dronningens vinslot, Cayx.

Prins Joachim blev fredag aften ramt af en blodprop i hjernen, som han blev opereret for samme aften på et hospital i Paris. Hans tilstand er, ifølge Kongehuset, stabil.