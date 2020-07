I den lille sydfranske by Luzech virker alt normalt ved første syn. De lokale får en øl og en sandwich på restaurant Luz d'Olt, nogle børn bader i floden Le Lot, og andre har sneget sig indenfor i skyggen for at flygte fra varmen.

Men bag ved de daglige sommeraktiviteter har de alle én ting i tankerne. Nemlig prins Joachim, der fredag blev opereret for en blodprop i hjernen. Château de Cayx, kongehusets sommerresidens, ligger nemlig kun 800 meter væk, en smule op ad bjerget, og den danske kongefamilie er meget vellidt i byen.

Det fortæller Gerrigues Marc, der er nabo til sommerslottet og har kendt familien i 40 år.

B.T. møder ham på den lokale campingplads, hvor han hjælper til en gang imellem, og får en snak med ham.

Gerrigues Marc, nabo til prins Joachim, har kendt prinsen gennem 40 år. Han var derudover gode venner med prins Henrik.

»Alle i byen kender til prins Joachims blodprop, det er en lille by. Kongefamilien bliver betragtet som lokale her i byen, det er en meget venlig familie. Jeg bor lige ved siden af og håber virkelig det bedste for prinsen,« fortæller Gerrigues Marc til B.T.

Netop fordi Gerrigues Marc var tæt med kongefamilien, gør det ham særligt ondt, at prins Joachim har fået en blodprop i hjernen.

»Det er trist for os, og det er selvfølgelig trist for kongefamilien. Jeg håber, han kommer sig hurtigt, og at jeg hurtigt kommer til at se ham igen. Jeg håber, jeg ser dem igen senere på sommeren. Prins Joachim og prinsesse Marie skulle have været her en måned mere.«

Og med igen hentyder Gerrigues Marc særligt til torsdag 17. juli, hvor han arrangerede en bådtur for den royale nabofamilie, prins Joachim, prinsesse Marie og de fire børn. Her blev der arrangeret picnic, og familien svømmede i floden Le Lot.

Gerrigues Marc arrangerede en bådtur for prins Joachims familie kun 10 dage før, blodproppen indtraf. Billedet er fra selve dagen, hvor Joachim ifølge Gerrigues Marc umiddelbart virkede til at have det fint.

De skulle ud på en picnictur på floden Le Lot og hygge sig en eftermiddag. Her virkede det på Gerrigues Marc ikke, som om prins Joachim havde det dårligt.

»Det kommer som et chok for mig. Han virkede til at have det fint på bådturen, men det er jo svært at sige. Det er meget trist,« fortæller Gerrigues Marc til B.T.

Det er ikke kun de lokale, der er bekymrede for prinsen.

Gerrigues Marc fortæller, at mange danske turister tager op til Chateau de Cayx og ønsker ham det bedste.

Det var en båd magen til denne, som prins Joachim og prinsesse Marie var ude på.

»Mange er taget op til slottet og har sendt en lille bøn.«

Flere detaljer omkring prinsen og kongefamilien har Gerrigues Marc ikke lyst til at fortælle, da han gerne vil respektere familiens ønske om privatliv.

Venner med prins Henrik

Igennem sit naboskab blev Gerrigues Marc særligt gode venner med prins Henrik, og de drak ofte vin sammen og sludrede. Primært hjemme ved Gerrigues Marc.

»Prins Henrik flygtede over til mig, når paparazzierne kom. Så kørte han over til mig på sin scooter,« griner Gerrigues Marc.

En del af vinslottet Chateau de Cayx.

Men selv om man er en nær ven, så holdes de royale kort tæt til kroppen. Kun én gang har Gerrigues Marc fået lov til at få taget et billede sammen med prins Henrik.

Han har vist billedet til B.T., og venskabet mellem prins Henrik og Gerrigues Marc var tydeligt at se. På billedet stod de to nemlig tæt med et kæmpe smil på læberne.

B.T. er lige nu i Sydfrankrig og følger situationen med prins Joachim nøje.