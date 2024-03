Vesten har været lang tid om at acceptere, at verden ikke længere er lyserød. Nu løber tiden ud, siger han.

Da Rusland i 2022 angreb Ukraine, gik det endelig op for Vesten, at verden ikke længere kunne opfattes som lyserød.

Vesten har nu fået travlt, når det kommer til at omstille sig til den nye virkelighed, der er opstået efter invasionen.

Det mener prins Joachim, der sidste år fik job som forsvarsindustriattaché ved den danske ambassade i USA, skriver Altinget.

Prinsen udtaler sig til mediet, efter han i sin rolle som forsvarsindustriattaché har holdt ærestalen ved etårsjubilæet for Nationalt Forsvarsteknologisk Center.

I hans øjne begyndte advarselssignalerne til Vesten allerede i 2008, da Rusland besatte store dele af Georgien.

Da Rusland så i 2014 annekterede den ukrainske halvø Krim, tog signalernes styrke til, og det blev tydeligt, at verden ikke længere var så lyserød, som man hidtil havde anskuet den som, lyder det fra prins Joachim.

Han mener, at de vestlige lande nu er bagud på tid, når det kommer til at omstille sig den nye virkelighed.

- Når man har tid, så er økonomi og finans den afgørende faktor. Nu er vi nået dertil, at der er bred forståelse for og opbakning til, at det her koster. Vi har bare ikke tiden. Det er der, hvor vi halter bagefter. Det er ikke bare et dansk fænomen. Det er bredt i hele Vesten. Jeg ser og hører det dagligt i USA, siger prins Joachim til Altinget.

Prinsen understreger til mediet, at hans pointer ikke er en "revselse" af nogen bestemt - de gælder vesten over en bred kam.

Demokratier er i deres natur ikke særligt handlehurtige, men til gengæld kan man være sikker på, at de folkevalgte politikere går til hånde med deres mandat, uddyber han.

Prins Joachims udtalelser til Altinget kommer, efter flere markante stemmer har berørt samme emne.

Blandt andet sagde forsvarschef Flemming Lentfer tidligere på måneden i et interview med Politiken, at Danmark og andre Nato-lande har et begrænset antal år til at opruste.

Forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) har desuden indkaldt til drøftelser om, hvordan militære investeringer kan fremrykkes i forsvarsforliget fra i sommer.

/ritzau/