Coronaen betyder omstilling og forandring for mange familier, og det gør sig også gældende for prins Joachim og prinsesse Marie.

Kongehusets kommunikationsafdeling oplyser således, at familien har valgt at flytte fra deres midlertidige bolig i et af palæerne på Amalienborg Slot.

De skal nemlig bo på Schackenborg Slot i Møgeltønder, som var deres hjem, inden familien først rykkede til Nordsjælland og derefter til Paris. Det skriver Her og Nu.

Prins Joachim solgte ellers store dele af slottet videre til en fond i 2014, hvorefter familien flyttede til Klampenborg.

Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Foto: Ida Marie Odgaard

Han har tidligere fortalt til Jyllands Posten, at det var hårdt at stå for at få det forgældede slot på ret køl.

»Afskeden kom efter mange og meget lange overvejelser. Schackenborg var født med en stor gæld, da jeg fik det overdraget, og den gæld blev ved med at tynge. Det var i den grad op ad bakke,« fortalte han til avisen, hvor han uddybede:

»Som at rulle en stor snebold foran sig, hvor problemerne og udfordringerne bare blev større og større.«

Belastningen endte med et delvist salg, og så flyttede parret og deres to fælles børn til Sjælland, men sidste sommer rejste de så igen.

Familien måtte nemlig bosætte sig i Paris i sommeren 2019, fordi prinsen skulle deltage i en meget anerkendt militæruddannelse i det sydeuropæiske land.

Her har de boet indtil for cirka en måned siden med deres børn, prinsesse Athena på 8 år og prins Henrik på 10 år.

Prins Joachim og prinsesse Marie valgte dog at rejse tilbage til Darnmark, da coronaen for alvor skabte problemer i Europa.

Da de ankom til Danmark blev prins Henrik testet for corona.

Han lider af astmatisk bronkitis, og er derfor ekstra udsat, men testen viste, han ikke var ramt af den smitsomme virus.