Prins Joachim var heldig.

Uden at have fået mén blev han mandag aften udskrevet blot ni dage, efter han blev opereret for en blodprop i hjernen.

»Han har været heldig. Og efter alt at dømme har det været en stor blodprop,« forklarer Helle Iversen, overlæge, dr. med. og formand for Dansk Selskab for Apopleksi.

Hun uddyber:

»Når man får blodproppen fjernet med sådan et kateter, som det forlyder, at han har fået, så er der tale om en stor blodprop.«

»Når han ikke har fået nogen mén, er han blevet behandlet hurtigt,« siger Helle Iversen.

Da Prins Joachim sent fredag aften 24. juli fik blodproppen, blev han hentet med ambulance og hastigt bragt til et hospital i den mindre sydfranske by Cahors.

»Vi fik et opkald fra alarmcentralen, for prinsen havde det dårligt, så han blev hentet i sit hjem og transporteret til hospitalet,« har dr. Thierry Debreux forklaret til B.T.

Dr. Thierry Debreux er lægen, der først tog imod Prins Joachim.

Her blev prinsen modtaget af Thierry Debreux.

Ifølge lægen var personalet hurtige til at reagere, og efter undersøgelser af en akutlæge, en radiolog og en neurolog, blev prinsen overført til universitetshospitalet i Toulouse. Her blev han opereret.

Den hurtige behandling har været afgørende for, at prinsen slipper for mén.

»Det hele står og falder med, at man kommer under behandling hurtigt, før blodproppen har skabt så meget iltmangel, at hjernecellerne dør,« siger Helle Iversen.

Prins Joachim opholder sig nu på dronning Margrethes vinslot, Château de Cayx, oplyser Kongehuset i en pressemeddelelse.

Her takker Prins Joachim og prinsesse Marie hospitalspersonalet for et professionelt forløb.

»Det er fortsat familiens ønske, at prinsen får den fornødne ro til at komme sig helt,« lyder det.