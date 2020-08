Prins Joachim tiltræder ikke i jobbet som forsvarsattaché i Paris 1. september, som det ellers var meningen, at han skulle.

Prinsen stiler i stedet mod at starte i midten af måneden.

Det bekræfter kongehusets kommunikationsafdeling over for B.T. og Ritzau.

»Efter lægernes anvisninger vil prinsens opstart foregå stille og roligt – herunder med hjemmearbejde, som jo også er helt i tråd med den generelle arbejdssituation i Paris som følge af covid-19.«

Prins Joachim blev i juli opereret for en blodprop i hjernen, som han blev ramt af under en ferie i Sydfrankrig.

Det er derfor, at hans jobstart nu er blevet udskudt med et par uger.

»Prins Joachim er i fortsat bedring og glæder sig til i løbet af september at påbegynde sin nye funktion som forsvarsattaché,« lyder det fra kongehuset til Ritzau.

Prins Joachim befandt sig på kongefamiliens slot Château de Cayx i Cahors i Frankrig, da han pludselig fik det dårligt og blev hastet på hospitalet.

B.T. var så sent som i går i kontakt med prins Nikolai, som i et skriftligt interview fortalte, at episoden har rystet hele familien tættere sammen.

»Hele situationen vedrørende min far har selvfølgelig chokeret hele familien. Men jeg føler, at det har rystet hele familien endnu tættere sammen, og at vi skal huske at værdsætte, at vi har hinanden,« lød det fra prins Nikolai.

Kongehuset oplyste allerede 28. juli, at prins Joachim ifølge lægernes vurdering ikke får »hverken fysiske eller andre mén« af blodproppen.

B.T. har tidligere talt med Helle Iversen, overlæge, dr.med. og formand for Dansk Selskab for Apopleksi, som vurderede, at Prinsen har været yderst heldig.

»Når man får blodproppen fjernet med sådan et kateter, som det forlyder, at han har fået, så er der tale om en stor blodprop,« sagde Helle Iversen og fortsatte:

»Det hele står og falder med, at man kommer under behandling hurtigt, før blodproppen har skabt så meget iltmangel, at hjernecellerne dør.«

Prins Joachim fik blodproppen 24. juli.