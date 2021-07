Mens de fleste danskere så fodbold på storskærm eller derhjemme, så prins Joachim kampen mellem Danmark og Tjekkiet i en kirke i Paris.

Den 52-årige danske prins var nemlig til fodboldfest i Frederikskirken - den Danske Kirke i Frankrigs hovedstad. Og selvom festen foregik i Guds hus, var det bestemt ikke en kedelig oplevelse.

Men stemningen var formentlig også tæt på at være religiøs i kirken, da de danske drenge bankede to mål i kassen i Baku, og prins Joachim og prinsesse Marie fejrede sejren med manér.

Kongehuset delte efterfølgende disse billeder fra det festlige arrangement.

Som man også kan se, var både 11-årige prins Henrik og ni-årige prinsesse Athena med til fodboldbraget og var klædt i rød-hvide farver.

Prins Henrik havde også et dansk flag med.

Den franske del af den danske kongefamilie har da også andet at fejre for tiden. Prins Joachims ældste søn, prins Nikolai, flytter nemlig til Paris, hvor han skal læse et semester på Paris Business School.

Dermed kommer familien tættere på hinanden.

»Det er et semester på udveksling på Paris School of Business (PSB). Det drejer sig om nogle økonomiske valgfag i tidsrummet september 2021- til januar 2022,« sagde prinsen gennem presserådgiver Helle von Wildenrath Løvgreen til B.T.

Prins Joachim og Prins Nikolai ved Prins Felix studenterkørsel Gammel Hellerup Gymnasium Foto: Nils Meilvang Vis mere Prins Joachim og Prins Nikolai ved Prins Felix studenterkørsel Gammel Hellerup Gymnasium Foto: Nils Meilvang

Det var Billed-Bladet, der var først med nyheden om prins Nikolais franske eventyr.

Prins Joachim og prinsesse Marie flyttede til Paris i 2019. Først studerede prins Joachim selv på det franske militærakademi, Ecole Militaire, og efterfølgende fik han job på Danmarks Ambassade.

Forleden var prins Joachim i Danmark, da hans søn, prins Felix, blev student fra Gammel Hellerup Gymnasium.