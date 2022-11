Lyt til artiklen

Prins Joachim sætter nu ord på, hvordan han har det, efter han har besøgt sin mor, bror og svigerinde i Danmark.

I et interview med B.T. i Paris ved den danske kirkes julebasar kommer prinsen med sine betragtninger, efter han for to uger siden var til Dronning Margrethes jubilæum på Københavns Rådhus.

Der er ifølge prins Joachim en udvikling for parterne, der må siges ikke have været helt på samme side, siden Dronning Margrethe meldte ud, at prins Joachims børn ville miste deres prinse- og prinsessetitler i 2023.

Hvordan var det at være hjemme til regeringsjubilæet?

»Der er meget der skal arbejdes med. Kommunikation var det, der manglede. Nu har vi mødtes, og vi er på rette spor,« lyder det fra prinsen til B.T.

Parret mødte B.T. i den danske kirkes julebasar i Paris. Foto: Jacob Heinel Jensen Vis mere Parret mødte B.T. i den danske kirkes julebasar i Paris. Foto: Jacob Heinel Jensen

Prinsesse Marie fortæller også, at der er kommet en ny aftale i den royale familie.

»Vi er enige om i familien, at der skal være bedre kommunikation i fremtiden,« lyder det.

Prins Joachim har efter udmeldingen fra Dronning Margrethe udtalt, at han har følt en manglende kommunikation.

Især har det været svært mellem prins Joachim og Marie og Kronprinsparret.

Til B.T. fortalte prinsesse Marie, at deres forhold til hinanden var 'kompliceret'.

Prins Joachim og prinsesse Marie ønskede dog ikke at besvare, om forholdet stadig var kompliceret, da de var til stede ved julebasaren i Paris.

»Nej, nej,« lød det til spørgsmålet, hvor prins Joachim affejede B.T.'s journalist.

I november kom det også frem, at prins Joachim skal have nyt job, efter hans stilling som forsvarsattaché i Paris ikke forlænges.

Til B.T. ville han dog ikke komme nærmere ind på, hvilket job han nu skal bestride.

»Den tager vi, når den tid kommer,« lød det formelt fra prinsen.

»Vi skal nok sige det, når det er afklaret,« fortalte prinsesse Marie.

I år holder den royale familie ikke jul sammen.

Dronningen er i Danmark, mens Kronprinsparret tager til Australien.

Prins Joachim og prinsesse Marie tager også til udlandet, men de ønsker ikke at fortælle, hvor de skal hen.

Prinsesse Marie kunne dog fortælle at også prins Felix og prins Nikolai skal med på turen.