»Jeg har det godt. Mange tak!«

Sådan lød det fra prins Joachim, da han fredag morgen stod offentlig frem for første gang, siden han 24. juli blev ramt af en blodprop i hjernen.

Prinsen var mødt op foran den danske ambassade i Paris – et par lange stenkast fra Triumfbuen – for at tale med pressen i anledning af, at han påbegynder sin nyt jov som forsvarsattaché.

Jobbet har han fået efter, at han har brugt det seneste år på at tage en lederuddannelse ved det prestigefyldte franske millitær akedemi École Militaire.

Egentlig skulle prins Joachim have påbegyndt sit nye arbejde den 1. september, men jobstarten blev udsat på grund af blodproppen.

Selv om blodproppen var af en så svær grad, så det var nødvendigt at operere den 51-årige prins, så er tilsyneladende sluppet nådigt. Kongehuset meddelete allerede få dage efter oprerationen, at prinsen så ud til at slippe uden mén.

Siden har også kronprins Frederik og kronprinsesse Mary fortalt, at prins Joachim var som han plejede, og at han har det godt efter omstændighederne.

Og fredag kunne danskerne også få syn for sagen.

Prins Joachim virkede nemlig ganske frisk, da han mødte pressen foran sin nye arbejdsplads.

Her berettede han, at han havde haft en noget anden sommer end forventet.

»Man må sige, at det (jobstart. red.) er noget, jeg har set umådeligt meget frem til. Ikke mindst efter denne sommer, som var en ikke-sommer i mit tilfælde.«

Mens arbejdet og arbejdspladsen er ny for prins Joachim, kan han glæde sig over, at både han, prinsessen Mary og børnene efterhånden er blevet dus med Paris.

Det er nemlig et år siden, at familien flyttede dertil, så prinsen kunne studerer på det militære akademi. Og selv om det i begyndelsen var lidt svært for børnene at falde til, så er det efterfølgende gået fint, har prinsesse Marie tidligere fortalt.

Prins Joachim skal være forsvarsattache i foreløbigt tre år. Han modtager ikke løn for jobbet, men har .- af Folketinget - fået lov til at beholde sin appange i stedet.

Bliver han efterfølgende forlænget i jobbet, er der mulighed for, at aftalen om, at han kan tage sine årpenge med til udlandet, også forlænges, har statsminister Mette Frederiksen tidligere udtalt.

Kongehuset har tidligere meddelt, at prins Joachims blodprop skyldtes en pludselig dissektion af en arterie. Hospitalets lægefaglige team vurderede på den baggrund, at risikoen for tilbagefald er meget lille, når arterien først er helet.