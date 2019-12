På juleaftensdag bar radiokanalen P4 præg af en helt særlig stemme i løbet af det syv timer lange indslag 'Mens vi venter'.

Prins Joachim var blandt de danskere, som sendte julehilsener i radioen, og han gjorde det under ganske særlige forhold.

Det er normalt uskik at tiltale en kongelig 'du', men det gjorde værterne Anders Bisgaard og Dennis Johanneson.

»I år der har vi en speciel gæst her i 'Mens vi venter'. En herre som vi her i efteråret lærte at kende fra en ny vinkel som historievært på en række programmer på DRK.«

H.K.H. Prins Joachim og H.K.H. Prinsesse Marie, H.H. Prins Henrik og H.H. Prinsesse Athena. Den kongelige familie deltager i julegudstjenesten i Aarhus Domkirke, tirsdag den 24. december 2019.. (Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix) Foto: Bo Amstrup Vis mere H.K.H. Prins Joachim og H.K.H. Prinsesse Marie, H.H. Prins Henrik og H.H. Prinsesse Athena. Den kongelige familie deltager i julegudstjenesten i Aarhus Domkirke, tirsdag den 24. december 2019.. (Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix) Foto: Bo Amstrup

Herefter tonede Prinsens stemme frem i æteren. Værterne afspillede en lille del af programmet 'Prins Joachim fortæller'. Men inden han kom på direkte fra studiet i Aarhus, indskød Dennis Johanneson.

»Vi skal måske lige sige. Vi måtte stemme en tiltaleform af. Normalt ville man sige 'de' til en prins af Danmark. Men han vil gerne være dus med både danskerne og dig og mig, Anders.«

Først talte de med Prinsen om tv-programmet, som flere har rost. Prinsen gav udtryk for, at han var del af et 'dream team'. Han fik også rost produktionsholdet bag programmet.

Prins Joachim, der holdt jul på Marselisborg, indrømmer også, at det 'smager af mere', da han bliver spurgt ind til, om han kunne tænke sig at lave mere fjernsyn.

Efter en lille musikalsk pause spørger værterne ind til den royale families traditioner juleaften. Og juleaftensdag starter i år i Aarhus Domkirke.

Det er ifølge Prinsen en meget 'sanselig' oplevelse. Herefter går julen for alvor i gang, og som så mange andre danskere, skal den royale familie også have fyldte maver.

»Når vi går til bords, starter vi med risengrød. Den hænger fast. Det er der ikke nogen, der vil undlade,« siger han.

Han kan løfte sløret for, at de ikke danser rundt om juletræet. Men der bliver både sunget julesange og julesalmer på Marselisborg i Aarhus.

Og julen bliver altid også lidt holdt efter det tempo, som de små børn kan holde til. Programmet slutter af med, at han sender en lille hilsen.

»Jeg vil gerne have lov til at sende to. En 'bredsendt' til alle P4-lyttere i dag med et ønske om en rigtig glædelig jul,« siger han og slutter:

»Og så en helt særlig en til de to i familien, som ikke er med i aften min Nikolai og Felix. Glædelig jul.

Du kan lytte til hele programmet her.

H.M. Dronningen ankommer til Aarhus Domkirke. Den kongelige familie deltager i julegudstjenesten i Aarhus Domkirke, tirsdag den 24. december 2019.. (Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix) Foto: Bo Amstrup Vis mere H.M. Dronningen ankommer til Aarhus Domkirke. Den kongelige familie deltager i julegudstjenesten i Aarhus Domkirke, tirsdag den 24. december 2019.. (Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix) Foto: Bo Amstrup

H.K.H. Kronprinsessen, H.K.H. Prins Christian, H.K.H. Prinsesse Josephine og H.K.H. Prins Vincent. Den kongelige familie deltager i julegudstjenesten i Aarhus Domkirke, tirsdag den 24. december 2019.. (Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix) Foto: Bo Amstrup Vis mere H.K.H. Kronprinsessen, H.K.H. Prins Christian, H.K.H. Prinsesse Josephine og H.K.H. Prins Vincent. Den kongelige familie deltager i julegudstjenesten i Aarhus Domkirke, tirsdag den 24. december 2019.. (Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix) Foto: Bo Amstrup