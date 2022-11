Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Prins Joachim stopper i sit job som forsvarsattaché, når hans kontrakt udløber til sommer.

Samtidig forlader han og familien Frankrig, og selvom kronprinsen ikke har været tydelig omkring, hvad der skal stå på hverken hans cv eller familiens fremtidige adressefelt, så har han noget i ærmet, fortæller han til Billed-Bladet.

B.T.s royale korrespondent, Jacob Heinel Jensen, vurderede efter udmeldingen, at prins Joachim formentlig finder »et lignende job« udenfor Danmark og Frankrig.

Og prins Joachim fastslår nu ligeledes, at han håber at fortsætte indenfor militæret.

»Ja, jeg ved, hvad jeg vil. Og de rette instanser, myndigheder og personer ved også, hvad jeg vil. Jeg venter kun på, at telefonen ringer, og der bliver sagt go,« lyder det fra prins Joachim i ugebladet.

(ARKIV) Dronning Margrethe sammen med kronprins Frederik og prins Joachim i forbindelse med markeringen af dronningens 50-års regentjubilæum, som markeres med en parade på Flådestationen i Korsør, mandag den 29. august 2022.Dronningen har undervurderet, hvor meget prins Joachim er berørt af beslutningen om at fratage hans børn deres titler. Det skriver hun i en pressemeddelelse mandag aften. Det skriver Ritzau, mandag den 3. oktober 2022.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere (ARKIV) Dronning Margrethe sammen med kronprins Frederik og prins Joachim i forbindelse med markeringen af dronningens 50-års regentjubilæum, som markeres med en parade på Flådestationen i Korsør, mandag den 29. august 2022.Dronningen har undervurderet, hvor meget prins Joachim er berørt af beslutningen om at fratage hans børn deres titler. Det skriver hun i en pressemeddelelse mandag aften. Det skriver Ritzau, mandag den 3. oktober 2022.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen

I 2019 meddelte kongehuset, at prins Joachim og prinsesse Marie skulle flytte med børnene prins Henrik og prinsesse Athena til Frankrig, for at prins Joachim kunne tage en militæruddannelse ved Ecole Militaire i Paris.

Siden har den kongelige familie boet i den franske hovedstad, hvor prins Joachim efterfølgende blev ansat som forsvarsattaché ved den danske ambassade i Paris.

Efterfølgende har prinsesse Marie ligeledes fået arbejde på ambassaden som kulturrepræsentant.

Hun stopper også jobbet i Paris, når familien forlader Frankrig til sommer.

Sådan så det ud, da prins Joachim startede på den danske ambassade i Paris den 17. september sidste år. Foto: Kongehuset Vis mere Sådan så det ud, da prins Joachim startede på den danske ambassade i Paris den 17. september sidste år. Foto: Kongehuset

I begyndelsen troede alle, at det var prins Joachims egen beslutning at flytte til Frankrig, indtil i sommeren 2020, hvor prinsesse Marie sagde, at de ikke selv havde valgt det.

»Det er ikke altid os, der bestemmer. Jeg synes, det er vigtigt at vide,« lød det dengang fra prinsesse Marie til Se&Hør.

Og nu forlader den royale familie altså Frankrig igen – formentligt til fordel for et nyt militært job til prins Joachim udenfor landet.