Det var en udfordring for prins Henrik og prinsesse Athena at være isoleret fra skole og kammerater under coronakrisen i Frankrig.

Det fortæller deres far, prins Joachim, i et interview med Billed-Bladet, hvor han gør status over sine oplevelser under pandemien.

»Henrik og Athena var indendøre i flere uger, og dét er ikke det nemmeste med to børn i deres alder,« siger prinsen om sine to yngste børn på henholdsvis 11 og otte år.

Den royale familie oplevede første del af krisen i Frankrig, hvor de bor i øjeblikket, mens prisen gennemfører en militær lederuddannelse på École Militaire.

Prins Henrik og prinsesses Athena fotograferet på Bakken for et par år siden. (Arkivfoto) Foto: Ida Guldbæk Arentsen Vis mere Prins Henrik og prinsesses Athena fotograferet på Bakken for et par år siden. (Arkivfoto) Foto: Ida Guldbæk Arentsen

Som alle andre i det coronahærgede Paris, måtte de danske kongelige blive i deres lejlighed midt i den franske hovedstad og kun forlade hjemmet, hvis det var absolut nødvendigt.

Og præcis som enhver anden beboer i Byernes By måtte også prinsen og prinsessen og deres børn printe særlige udgangstilladelser, hvis de ville udenfor.

I den forbindelse sender prins Joachim en tanke til 'de stakler, der ikke havde en printer'. I forhold til dem følte den danske prins sig privilegeret midt i krisen.

Familien måtte dog forlade Paris midt i krisen, fordi prins Henrik pludselig blev syg med vejrtrækningsproblemer. Prins Joachim og prinsesse Marie vurderede, at det var bedst, at deres søn blev behandlet på Rigshospitalet i København, hvor prinsen tidligere har været i behandling.

Prins Joachim og prinsesse Marie. Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Prins Joachim og prinsesse Marie. Foto: Ida Marie Odgaard

Den lille prins blev også testet for coronavirus. Testen var negativ.

Derfor opholdt prins Joachims familie sig i Danmark i syv uger under coronakrisen, og flere begyndte at spekulere på, om opholdet i Frankrig var helt slut.

I sidste uge meddelte Kongehuset imidlertid, at parret var rejst tilbage til Frankrig med deres to børn.

Prinsen har netop afleveret sin hovedopgave, og han regner med at være færdiguddannet i juni.

(Arkiv) Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere (Arkiv) Foto: Mads Claus Rasmussen

I forhold til familiens fremtidsplaner har hverken hoffet eller prins Joachim selv meldt noget klart ud endnu.

For nylig sagde prinsen dog til Billed-Bladet, at det ikke er sikkert, at han og prinsesse Marie vender tilbage til Danmark lige med det samme.

»Hvem ved? Hvad fremtiden byder på, er nok for tidligt at sige noget om. Der kan ske så meget, og jeg holder optionerne åbne. Så tager vi den derfra,« sagde prins Joachim i sidste uge til ugebladet, da han blev spurgt, om han og familien vender hjem, når han er færdig med sin uddannelse.

Frankrig har justeret en smule på restriktionerne, og borgerne kan godt gå uden foruden en særlig attest. Skoler og daginstitutioner er også begyndt at åbne. Ansigtsmasker er dog påbudt, hvis man tager offentlig transport eller taxa.