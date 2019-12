Prins Joachim bliver - i modsætning til sin storebror - beskyldt for at være kedelig og til tider arrogant.

I denne uges udgave af Billed-Bladet åbner prinsen op for, hvad han mener om det lidet flatterende ry.

Han fortæller, at alle mennesker - i hans øjne - praktiserer en form for skuespil, når de begiver sig rundt i offentligheden. Et skuespil, der ifølge ham skyldes forfængelighed.

»Så er jeg bare gennem årene blevet stivstikkeren, den støvede og den arrogante. Ja, sådan er det åbenbart,« siger han til ugebladet.

Prins Joachim og prinsesse Marie sammen med kronprins Frederik og kronprinsesse Mary i forbindelse med en middag på rådhuset i Paris den 8. oktober 2019.

Prins Joachims fremtræden har været ekstra omtalt, siden han i efteråret begyndte at tone frem på de danske tv-skærme i programmet 'Prins Joachim fortæller', hvor han satte fokus på danskernes historie.

Her var det nemlig en helt anden og mere energisk personlighed, som prinsen viste frem.

Til Billed-Bladet afviser prins Joachim, at programmet var en del af et 'mediestunt'. Han slår fast, at der ikke har været noget skuespil indover, og at han virkelig har 'brugt sig selv'.

Det skabte også en del opmærksomhed, da prins Joachim i forbindelse med programmet var et smut forbi Netto.

'Blod på tanden'

Der var nemlig ikke mange, som var overbeviste om, at supermarkedsture var hverdagskost for Prinsen.

Prins Joachim understreger dog over for ugebladet, at besøget i Netto bestemt ikke var en engangsoplevelse, og at han 'absolut handler i supermarkeder'.

Prinsen befinder sig i øjeblikket i Paris, hvor han er ved at tage Frankrigs højeste rangerede militære uddannelse på École Militaire.

Han er dog ikke afvisende over for at lave mere fjernsyn i fremtiden, da han 'absolut har fået blod på tanden' fortæller han til Billedbladet.

Danskere, der gerne vil se ham på skærmen igen, må dog væbne sig med tålmodighed, da Prinsen påpeger, at han har for travlt til nye tv-eventyr på nuværende tidspunkt.

Prins Joachim har tidligere udtalt, at det var Dronningen, som opfordrede ham til at tage til Frankrig og studere.

Det fortalte han efter længere tids kritik omkring rimeligheden af, at han i årpenge årligt får omkring 3,8 millioner kroner af Staten, selvom han under uddannelsen ikke kan passe sine protektioner og andre officielle pligter i samme omfang som tidligere.

»Ved De hvad. Jeg er på mission for Danmark her i Frankrig, og det her er ikke noget, man lige kommer cyklende til. Jeg har rigeligt at se til her,« svarede han i oktober en journalist, der ville høre, om han selv mente, at årpengene skulle være uforandret nu, hvor han er flyttet fra Danmark.