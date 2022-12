Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Onsdag kom der igen brænde på det bål, der har udspillet sig som kongehusets største krise lige fra den septemberdag, hvor Dronningen fratog prins Joachims fire børn deres royale titler fra årsskiftet.

For tre uger efter prins Joachim og prinsesse Marie havde fortalt, at kommunikationen med det resterende af den kongelige familie var kommet »på rette spor« igen, så kunne grevinde Alexandras presserådgiver fortælle en anden historie.

I B.T.s liveshowet 'Året der gik i Kongehuset' afslørede Helle von Wildenrath Løvgreen nemlig, at ingen fra den anden side af den kongelige familie havde rakt ud efter prins Joachim og grevinde Alexandras to børn, prins Felix og prins Nikolai.

»Der er ikke noget, der har ændret sig. De er stadig utroligt kede af det. De forstår ikke hvorfor,« sagde grevindens presserådgiver.

Prins Joachims børn, prins Nikolai, prins Felix, prinsesse Athena og prins Henrik, vil fra 1. januar miste deres royale tider og i stedet være kendt som grever og komtesse af Monpezat. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Prins Joachims børn, prins Nikolai, prins Felix, prinsesse Athena og prins Henrik, vil fra 1. januar miste deres royale tider og i stedet være kendt som grever og komtesse af Monpezat. Foto: Bax Lindhardt

Men trods slinger i valsen, så står det nu klart, at prins Joachim og prinsesse Marie tilbringer dagen, hvor deres fire sammenbragte børn mister deres titler, i selskab med både Dronningen og Kronprinsparret.

Kongehuset har nemlig torsdag bekræftet, at prins Joachim og prinsesse Marie traditionen tro vil være til stede ved Dronningens nytårskur og nytårstaffel 1. januar 2023.

Sammen med også kronprins Frederik, kronprinsesse Mary og prinsesse Benedikte, deltager prinseparret fra Paris nemlig i aftenens festligheder i Christian VII's Palæ på Amalienborg, hvor Dronningen er vært, og også Folketingets formand, medlemmer af regeringen og andre særligt indbudte vil være til stede.

Men 1. januar 2023 er som bekendt også dagen, hvor prins Nikolai, prins Felix, prinsesse Athena og prins Henrik mister deres prinse- og prinsessetitler – og i stedet må nøjes med at lyde af grever og komtesse af Monpezat.

Kronprinsparret og prinseparret var samlet, da Dronningen kunne fejre sit 50-års regeringsjubilæum. Blot en måned senere blev Kongehuset ramt af krisen om prinse- og prinsessetitlerne. Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Kronprinsparret og prinseparret var samlet, da Dronningen kunne fejre sit 50-års regeringsjubilæum. Blot en måned senere blev Kongehuset ramt af krisen om prinse- og prinsessetitlerne. Foto: Ida Marie Odgaard

Så selvom de frataget titler i den grad har skabt splid i den royale familie, så skal familien altså samles selve den dag, Dronningens beslutning træder i kraft.

»Jeg forestiller mig, at det er meget svært at være prins Joachim og prinsesse Marie den dag. Der er ingen tvivl om, at børnene er stadig er meget sårede over Dronningens beslutning, men alligevel tropper parret op til nytårskur,« siger B.T.s royale korrespondent Jacob Heinel Jensen.

»Det siger noget om, at de gerne vil være en del af Kongehuset, når de tropper op midt i familiekrisen. Det kan ikke være nemt, og her tror jeg, vi skal huske at skille tingene ad,« siger han.

Heinel påpeger, at vi ikke skal tro, at konflikten er løst, fordi parterne mødes.

»Der skal mere til. Det her er bare et spil for galleriet, og selvom mange måske tror, at prins Joachim og prinsesse Maries deltagelse betyder, at der er forsoning på vej, er virkeligheden nok en anden. Der skal langt mere til. Jeg har bestemt ikke indtryk af, at konflikten er løst,« siger kongehuseksperten.

Onsdag lød det også fra grevinde Alexandras presserådgiver, at prins Joachims børn fortsat var sårede og forvirrede over beslutningen om de frataget titler, som prins Joachim har beskyldt for at være forhastede og uden hans komplette vidende.

»De har hele tiden vidst, at dagen ville komme, for når de giftede sig ville deres titler forsvinde. Som Nikolai sagde, så ville det altså ske, når han selv ville, og det ville blive på en glad dag,« sagde presserådgiveren.

Men traditionen tro vil prins Joachim atter stå ved sin mors side, når Dronningens nytårstaffel bliver genoptaget på årets første dag efter sidste års coronaaflysning.