Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Prins Joachim reagerer nu på krisen i Kongehuset.

Han fortæller i et interview med B.T., at hans børn er meget kede af det.

»Jeg fik fem dages varsel på det her. Til at fortælle mine børn, at til nytår der bliver deres identitet taget fra dem. Jeg er meget, meget ked af det over at se dem kede og uforstående over for det, der sker over hovedet på dem,« siger han på en telefonforbindelse.

I går sagde kongehusets kommunikationschef Lene Balleby til B.T, at prins Joachim havde kendt til beslutningen siden maj.

Det mener han er en sandhed med modifikationer.

»Den femte maj fik jeg forelagt en plan. At hele den her tanke om mine børns identitet den skulle tages fra dem når hver især fyldte 25 år. Athena fylder 11 til jnauar. Og så fik jeg fem dages varsel, da beslutningen var fremskyndet,« siger prinsen.

Hvorfor tror du, den blev fremskyndet?

»Det ved jeg simpelthen ikke. Jeg bad mig oprindeligt om betænkningstid og komme med mine tilbagemeldinger.«

Opdateres..