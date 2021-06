»Jeg kan stadig mærke hans hånd i min, da jeg fulgte ham i skole den allerførste dag for 13 år siden.«

Sådan lyder det i en personlig besked fra prins Joachim til sønnen Felix, der onsdag med et stort smil kunne iføre sig sin studenterhue.

Det skriver den stolte fader i et opslag, der er delt på Instagram.

»Sikke tiden går,« skriver han til et billede, hvor man ser, at han giver sin 18-årige søn huen på.

»Nu er han student! Tillykke til ham og alle årets nybagte studenter. I fortjener allesammen en god ferie,« skriver prins Joachim videre.

Til B.T. fortalte Felix onsdag, at det var 'et stort øjeblik', da huen blev sat på hans hoved af faderen, som var vendt hjem fra Paris, hvor han arbejder som forsvarsattaché, for netop at gøre dét:

»Det er desværre kun for en kort stund. Men bare det, at han er her, det er selvfølgelig dejligt. Min far satte huen på mig. Min mor gjorde det jo med Nikolai. Det var et stort øjeblik,« sagde Felix.

Det var med et stort smil, at han onsdag kom gående ud fra Gammel Hellerup Gymnasium, hvor han havde overstået sin sidste eksamen.

Han sluttede af med at score et 12-tal i dansk.

Udover at fejre sønnen fortæller prins Joachinm i opslaget, at han for tiden holder en række møder i forbindelse med sit arbejde som forsvarsattaché:

»Jeg har blandt andet besøgt Forsvarsakademiet (FAK) og Forsvars- og Aerospaceindustrien under Dansk Industri. ⁣ Faktisk har jeg ikke været i København siden november, så det er dejligt at mærke sommer-, studenter- og fodboldstemning i byen! ⁣« skriver han.

Prins Joachim var til stede ved gymnasiet for at fejre sønnen sammen eks-hustruen, grevinde Alexandra, og deres ældste søn, prins Nikolai.