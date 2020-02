Prins Joachim blev rost til skyerne, da han i efteråret debuterede som tv-vært i dokumentarserien ’Prins Joachim fortæller’. Nu kan den 50-årige prins så også føre ’prisvinder’ til visitkortet.

Prinsen har nemlig vundet en pris for sin værtsrolle. Og det har fået smilet frem hos prinsen, der siden sommer har befundet sig i Paris.

»Det er en lille Oscar,« lyder det fra en tydeligt glad og stolt prins Joachim i en video, da han bliver interviewet af mediet KLF, Kirke og Medier, der også står bag prisen.

Det er nemlig KLF, Kirke & Mediers pris ’Buketten’, som prinsen har modtaget – blandt andet fordi han har virket meget engageret og indsigtsfuld i programmerne.

Prins Joachim har været med på lige fod med alle andre, da dokumentaren om danmarkshistorien skulle filmes. Foto: Nordisk Film Production A/S

»Jeg er fuldkommen ’freaket’ med historie og kan godt lide at fortælle om det. Det er en af grundpillerne til forståelse af sig selv og det samfund, vi lever i dag,« udtaler prinsen i en artikel fra KLF, Kirke & Medier.

’Prins Joachim fortæller’ blev sendt på DRK i efteråret. I serien kom prins Joachim ind på danmarkshistorien i seks afsnit. Han fortalte blandt andet om tro, skole, lov og andre emner.

I et af afsnittene var prins Joachim ude ved Jellingestenen. Stenen er i dag beskyttet af en glasramme, og det var åbenbart en særlig oplevelse.

Glasrammen gør ifølge prins Joachim, at stenen ikke er kold, som en granitsten normalt er. I stedet var den håndvarm, fortæller han til mediet.

Prins Joachim er kendt for at være mere stiv i det end sin storebror. Foto: Henning Bagger

I 'Prins Joachim fortæller' overraskede prins Joachim også ved at fortælle lidt om sin barndom, og at han håber, at hans børn får et mere frit liv, end han selv havde:

»De skal for guds skyld ikke blive som farmand. Det mønsterbrud, jeg ønsker – som jeg enten ikke selv har turdet tage tidligere eller effektuere tidligt nok – det skal ikke forhindres dem. Intet er forbudt,« sagde han.

Generalsekretær i KLF, Kirke & Medier Mikael Arendt Laursen er glad for at kunne uddele prisen til prinsen.

»Der var rigtig mange, der var glade for de her udsendelser. For os er det kerne-publicservice. Det er vigtige emner. Programmerne var relevante, og han gjorde det fantastisk som vært,« siger han og tilføjer, at prinsen var meget glad for at få prisen.

Anna von Lowzow står her i midten ved siden af prins Joachim. Omkring dem står resten af holdet bag dokumentaren.

Instruktøren bag ’Prins Joachim fortæller’ Anna von Lowzow er også glad for, at prins Joachim har fået prisen.

Hun mener, at det fuld fortjent, da prins Joachim viste sig at være et naturtalent som vært.

»Det her er noget, som prins Joachim gerne ville gøre i mange år. Han er bare rigtig rigtig dygtig. Han er en gudsbenådet fortæller,« siger hun.

Holdet bag produktionen lavede en lille prøveoptagelse med prins Joachim, før de begyndte på dokumentaren.

Prins Joachim fik sig en snak med forfatter og læge Steffen Jacobsen. Foto: Nordisk Film Production A/S

Allerede på dette tidspunkt tabte filmholdet både kæbe og mund, da de opdagede hans talent.

»Han skulle hejse flaget på Schackenborg​ og binde flagknobet og samtidig komme med en lang forklaring om flagets historie. Og det var fuldstændig naturligt for ham,« siger hun.

Prins Joachim har siden sommer boet i Paris med prinsesse Marie samt parrets to børn. Prinsen er ved at tage en højere millitærlederuddannelse på École Militaire.

B.T. har tidligere forespurgt om en kommentar fra prins Joachim til dokumentarserien. Vi afventer fortsat svar fra kongehuset.