Selvom prins Joachim ikke længere bor på Schackenborg Slot, er han og familien på hjemmebane, når de kommer på besøg, fortæller han i et stort interview med TV SYD.

Over 20 år boede 49-årige prins Joachim på Schackenborg Slot.

Og selvom Prinsen ikke længere har hverken adresse eller dagligdag på slottet, er det stadig et betydningsfuldt sted for ham – og hans familie.

- Det er næsten som at komme hjem. Både for mig, men også for hele familien. Børnenes legetøj ligger, hvor de efterlod det. Og de nyder det, de kender hver en krog, de elsker at være her, uanset hvilken årstid det er, siger prins Joachim til TV SYD.

Når han skal sætte ord på, hvad Schackenborg betyder for ham, kan han ikke lade være med at nævne slottets historie, der ”ånder mellem væggene og under taget”. En historie, som han selv er blevet en del af.

- Jeg er godt klar, over, at jeg ikke er den, der har boet her længst, men jeg mener ærlig talt, jeg har fået sat nok så meget præg på stedet her i de nogle og 20 år, jeg boede her, siger prins Joachim til TV SYD.

Prins Joachim overtog driften af Schackenborg Slot i 1993, hvor han først boede med sin daværende hustru, Alexandra, og sønnerne prins Nikolai og prins Felix, og siden med sin nuværende hustru, prinsesse Marie, og deres børn, prins Henrik og prinsesse Athena.

For fire år siden flyttede prins Joachim og familien fra Møgeltønder i Sønderjylland til Klampenborg i Nordsjælland, og det mere end 800 år gamle slot overgik til en nystiftet fond.

Schackenborg Slot drives i dag af Schackenborg Fonden, som satser benhårdt på at åbne slottet for offentligheden og tiltrække turister.

Og selvom Schackenborg er den royale families andet hjem, glæder det alligevel prins Joachim, at der bliver gjort en indsats for, at også helt almindelige mennesker i fremtiden får mulighed for at opleve slottet.

- Det er helt rigtigt set af fonden, at stedet skal leve. Stedet skal også have en identitet.

Og ikke mindst: Stedet og fonden skal kunne identificeres af den besøgende. At det ikke bare er en stor flot bygning og et navn. Her kan man komme ind og bese noget, som er unikt i Sønderjylland, siger han til TV SYD.