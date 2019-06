Prins Joachim fylder 50 år 7. juni, og nye udfordringer venter på ham, da han efter sommeren rejser til Frankrig for at starte en militæruddannelse.

Den runde fødselsdag afkræver dog også reflektioner over fortiden, og prinsen fortæller i et stort interview, hvordan kampen med Schackenborg Slot varede for længe.

»Jeg var for sen til at erkende, at det ikke hang sammen, og at jeg måtte sluge mine egne ord,« udtaler prins Joachim til Politiken og uddyber:

»Det var først til sidst, jeg blev klar over, at en rigid og ubøjelig indstilling til, hvordan det skulle være, næsten med sikkerhed ville være dømt til fiasko. Men på den anden side: Det er noget, man nok først opdager, når man kan se det i bakspejlet.«

(ARKIV) Prins Joachim foran Schackenborg i Sønderjylland, den 30. november 1994, da han var bare 25 år gammel. Nu er han dobbelt så gammel og har revurderet sine ønsker til livet - og også til drømmen om Schackenborg. Foto: CLAUS FISKER Vis mere (ARKIV) Prins Joachim foran Schackenborg i Sønderjylland, den 30. november 1994, da han var bare 25 år gammel. Nu er han dobbelt så gammel og har revurderet sine ønsker til livet - og også til drømmen om Schackenborg. Foto: CLAUS FISKER

Prinsen fortæller, hvor svært det var at erkende, at Schackenborg Slot, der ligger i byen Møgeltønder i det sønderjyske, ikke blev en god forretning og fremadrettet ikke skulle være hans hjem.

Prins Joachim var kun ni år gammel, da det på hans vegne blev besluttet, at slottet skulle være hans. Dronningen ønskede en stærk forbindelse til det sønderjyske, forklarede kongehusekspert og forfatter Søren Jakobsen til B.T.

Det var det barnløse lensgrevepar Hans og Karin Schack, som indgik en aftale med Dronningen.

Og prins Joachim gik til opgaven med store ambitioner. Han ønskede, at slottet skulle blive en god forretning - en forretning, som han ville have gik videre til den søn, han håbede på at få.

Han fik sønnen, prins Nikolai, men Schackenborg Slot lykkedes dog aldrig med at give overskud. Han måtte æde sin stolthed og indse, at han ikke kunne give projektet videre til sine efterkommere.

Drømmen var, når prins Joachim fortæller om det i dag, at han skulle skabe gode rammer, hvor hans slægt kunne bo i mange år. I dag har han andre prioriteter.

Han har indset, at han ikke er den eneste, der har haft store ambitioner, som ikke er lykkedes, og han forsøger at være mere afslappet omkring situetionen med slottet.

I dag vil han hellere huskes for at have givet til en sag eller nogle mennesker frem for at have efterladt sig en stor formue.