Sent fredag aften blev prins Joachim indlagt på Universitetshospitalet i Touluse i Frankrig. Umiddelbart efter blev han opereret for en blodprop i hjernen.

I Frankrig er prinsesse Marie ved sin mands side. Det fremgår af en særmeddelelse sendt ud af Kongehuset lørdag aften.

Prinsens tilstand meldes som værende stabil efter operationen. Derudover har Kongehuset på nuværende tidspunkt ikke yderligere oplysninger.

Familien ønsker dog nu ro fra offentligheden under indlæggelsen, fremgår det også af meddelelsen.



Så snart meddelelsen om prins Joachims indlæggelse kom ud lørdag aften, begyndte de sociale medier at strømme over med hjertevarme hilsner til prinsen. Nogle af dem kan du se i artiklen her.

51-årige prins Joachim og familien har siden sidste år boet i Frankrig. Her flyttede de til, så prinsen kunne påbegynde en uddannelse inden for det franske militær.

Det er blot nogle dage siden, at prins Joachim og familien i Frankrig fejrede prins Felix, som fyldte 18 år 22. juli. Fejringen skete på dronningens vinslot Cayx.

Billeder fra kongehusets Instagram-profil viser familien stå tæt samlet i vinslottets have.