Prins Joachim prøver nu at sætte ord på, hvad det var, han mente, da han i foråret 2021 sagde, at han følte samme utilfredsstillelse som sin far prins Henrik.

Det er Berlingske, der har et nyt interview med prins Joachim og prinsesse Marie, og da snakken falder på det kontroversielle interview i magasinet Point De Vue, siger prins Joachim:

»Nu skal jeg forsøge at gøre det kort. De fleste af os, uanset hvilken skæbne, vi har, kan i vores del af verden forvente, at vi mere eller mindre kan gøre, hvad vi vil. Vi er ikke tvunget til at gøre som vores forældre. Det giver en vidde og en højde i vores liv. Men er man fra en kongefamilie, er det noget mere rammesat,« siger prinsen.

Prins Joachim forklarer, at han kun kan bevæge sig i en 'meget begrænset niche'.

»Der findes ikke en drejebog, når man er nummer to. Man skal selv være med til at definere rollen. Nu har jeg så fået en ny dimension til den kongelige rolle: at være udsendt,« fastslår prins Joachim.

Han har understreget over for sine sønner, at de er frie til at gøre, som de vil, så længe de opfører sig ordentligt. Men helt den samme frihed har prins Joachim ikke, fordi han får apanage.

»Jeg har langt større frihed end Kronprinsen til at gøre, hvad jeg vil, men jeg er samtidig begrænset i min udfoldelse. Det var sådan set bare i den kontekst, jeg sagde det,« lyder det fra Joachim.

Prins Joachim får 3,8 millioner kroner om året i årpenge, men han arbejder nu som forsvarsattaché i Paris.

Prinsesse Marie understreger, at de stadig arbejder for Kongehuset.

»At være udsendt for Danmark i udlandet er også kongelig repræsentation,« tilføjer prinsesse Marie.

Prins Joachim og prinsesse Marie flyttede i 2019 til Paris, hvor prinsen først gennemgik en militær uddannelse. Derefter fik han job på den danske ambassade som forsvarsattaché.

Men alligevel beholdt han sine årpenge, og det udløste politisk kritik.

Prins Joachim fortæller også til Berlingske, at han ikke ved, hvad fremtiden bringer, og om han vender hjem til Danmark igen.

»Stillingen er typisk beregnet til tre år. Når den er overstået, er der noget nyt bag horisonten, som jeg ikke kender endnu,« lyder det fra prins Joachim.

Prinsen og prinsessen fortæller også, at de nyder at kunne færdes uden at vække opsigt, fordi ingen genkender dem i Paris.