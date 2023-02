Lyt til artiklen

Dronning Margrethe er lige nu indlagt efter sin rygoperation.

Her har hun fået besøg af sin ældste søn, kronprins Frederik, samt kronprinsesse Mary, før de forleden tog til lufthavnen for at flyve til Indien.

Det bekræftede Kongehusets kommunikationschef, Lene Balleby, søndag formiddag overfor B.T.

Men hendes yngste søn, prins Joachim, har ikke været på besøg.

Det oplyser Kongehusets presseafdeling til Ekstra Bladet.

»Nej, det har prinsen ikke,« lyder det kortfattet.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Kongehuset om, hvorvidt det er planen, at prins Joachim skal besøge sin mor.

Dronning Margrethe gennemgik onsdag en større rygoperation.

'Operationen er forløbet planmæssigt, og Dronningens tilstand er efter omstændighederne god og stabil,' skrev Kongehuset efterfølgende.

Dette falder sammen med, at kronprinsparret er taget på officielt besøg i Indien. Derfor er prinsesse Benedikte indtrådt som rigsforstander,