Det begyndte så godt. Han var den første til at få sig en smuk kone og den første til at levere børnebørn til Dronningen.

Men en skilsmisse og den efterfølgende Schackenborg-fiasko fik prins Joachims popularitet til at dale. De seneste år har han været igennem en ‘re-branding’. Søndag fylder prins Joachim 51 år. Men hvordan står det til med hans image og hans fremtid?

Har han genvundet sin popularitet? Kommer han tilbage til Danmark? Vil han frasige sig sin apanage? Og hvordan er livet som en 'evig toer’?

Ifølge historiker og kongehusekspert Sebastian Olden-Jørgensen står prins Joachim i et ‘vadested’.

Ægteskabet med prinsesse Marie har været en succes for prins Joachim og har fået ham lidt op af den bølgedal, han befandt sig i, mener ekspert-

»Han lagde jo egentlig ud med at komme hurtigere i mål end sin storebror. Han blev gift først, han fik børn først, og han blev etableret på Schackenborg, som jo egentlig var tænkt som en livstidsstilling,« siger han og fortsætter:

»Men så brød det jo sammen, og han blev grundigt overhalet på alle punkter. Men han har skilt sig af med det gamle liv og fået en ny kone og nogle nye børn. Han har fået en ny start, og den ser ud til at være udmærket.«

Selv om ‘dommen’ over den 51-årige prins liv egentlig lyder udmærket, så mangler der dog noget, understreger Sebastian Olden-Jørgensen.

Siden prins Joachim var en lille dreng, har han vidst, at han skulle være landmand og arve Schackenborg Slot. Som voksen realiserede han den forventning.

Prins Joachim ses her med Hans Shack, som overdrog Schackenborg Slot til ham.

Men det var svært at opnå succes som landmand i det sønderjyske, og prins Joacim har siden fortalt, at det ikke helt var hans eget valg at satse på landmandskarrieren. I 2015 kastede han håndklædet i ringen, da han valgte at skille sig af med det gamle slot, der blev overtaget af en fond, mens han sammen med prinsesse Marie flyttede til en villa i Klampenborg.

»Schackenborg gav jo eminent mening, og så forlader man det. Det var jo ikke det, der blev forventet,« siger kongehuseksperten.

Siden da har der været tvivl om, hvad prins Joachims rolle er og skal være.

»Vi venter på, at han afslører afløseren for Schackenborg. Hvad er det, han skal? På den ene side er han kommet ud af bølgedalen, efter han er blevet gift igen, men vi venter stadig spændt på ham. Han står i et vadested. Han skal vælge en vej,« siger Sebastian Olden-Jørgensen.

Har prins Joachim haft succes med at forny sit image de seneste år, hvor han blandt andet har været tv-vært?

Kongehusekspert og historiker fra Syddansk Universitet Michael Bregnsbo peger på, at det nok heller ikke altid har været lige let at være prins Joachim.

»Forventningspresset har været mindre på ham end Kronprinsen, fordi han ikke skulle være konge. Men han har måttet kæmpe med at være nummer to, og hvor hans storebrors fremtid fra starten har været kendt, så har han mere måttet finde sin rolle,« siger han.

Af natur er prins Joachim også lidt mere stiv end sin bror. Han har været kendt for at holde mere på formerne og har blandt andet flere gange irettesat journalister for ikke at tiltale ham ‘De’.

Det har også været med til at svække hans popularitet.

Prins Joachim mistede popularitet efter skilsmissen fra Alexandra. Men efter sit nye ægteskab med prinsesse Marie er han ved at have genvundet det tabte. Her ses den store sammensatte familie ved Prins Nikolais konfirmation i 2014.

»Det kan godt være, at Dronningen kan holde på sin værdighed. Men det kan han ikke tillade sig som nummer to. Slet ikke, når hans storebror ikke holder på det,« forklarer Sebastian Olden-Jørgensen.

De kritiske røster har især været mange, efter prinsens exit fra Sønderjylland. Mange mente, at han svigtede sønderjyderne.

Og kritikken blev ikke mindre, da prins Joachim sidste sommer valgte at tage på en prestigefyldt militærlederuddannelse i Paris. Her blev prinsen kritiseret for at tage apanagen med ud af landet - uden at gøre det klart, hvad uddannelsen skulle bruges til.

Selv kaldte prins Joachim uddannelsen for ‘en mission for Danmark’, men har siden ikke haft lyst til at kommentere særligt på, hvad fremtiden kan byde på.

Selv om der kun er 13 måneder imellem prins Joachim og kronprins Frederik, så har deres skæbner været forskellige, siden de var børn.

For nyligt i et interview med Billed-Bladet fortalte han dog, at han ikke kan udelukke et job i udlandet. Uanset hvad der sker, så tror Sebastian Olden-Jørgensen dog ikke, at det vil føre til, at prins Joachim frasiger sig apanagen.

»Nej, at frasige sig apanagen er det samme som at melde sig ud af kongehuset. Både Alexandra og Harry og Meghan har vist, at de to ting hænger sammen,« siger han.

Han tror dog heller ikke, at det vil være sandsynligt, at prins Joachim både vil få en god løn og beholde sin apanage, hvis han lander et vellønnet job i for eksempel en velgørenhedsorganisation eller lignende.

»I så fald tror jeg, at han vil sige nej tak til lønnen, da han har sin apanage.«