Coronakrisen har været en dyr affære for de fleste erhvervsdrivende, og de royale kan da heller ikke se sig fri.

I hvert fald forudser prins Joachim, at Schackenborg Slotskro vil slutte året med røde tale som følge af epidemien.

Det viser det seneste regnskab for kroen, som kan ses her. Det skriver Se og Hør.

'Coronakrisen vil bevirke, at selskabets indtægter i 2020 vil falde i forhold til 2019, hvilket kan føre til, at selskabet vil realisere et mindre underskud i 2020,' står der.

Generelt ser det ikke synderligt godt ud for Schackenborg Slotskros regnskab.

I 2019 måtte slotskroen nemlig nøjes med mindre overskud på knap 30.000.

De beskedne 30.000 kroner er dog et voldsomt overskud, hvis man sammenligner med året forinden, hvor overskuddet lå på sølle 1.499 kroner.

Til gengæld lyder virksomhedens egenkapital pr. 31. december 20019 på mere end 20 millioner kroner - helt præcist 20.250.809 kroner.

Schackenborg Slotskro A/S er en konstellation mellem Hans Kongelige Højhed Prins Joachim og milliardæren og hofjægermesteren Hans Michael Jebsen.

Virksomhedens hovedformål er at drive og udleje fast ejendom.

Prins Joachim ejer seks procent af firmaet, mens Hans Michael Jebsen ejer den resterende del.

Kroens nærmeste nabo er Schackenborg Slot.