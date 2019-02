299.125 kroner om måneden er, hvad prins Joachim tager med sig, når han til sommer flytter til Frankrig med familien.

Og det er altså på trods af, at Folketinget har vedtaget, at medlemmer af kongehuset ikke uden videre kan tage apanagen med til udlandet.

Det står nedskrevet sort på hvidt i grundlovens kapitel 2 med overskriften ‘Kongehuset’: Årpengene kan ikke uden Folketingets samtykke nydes uden for riget.

Men det er ikke desto mindre, hvad prins Joachim har tænkt sig, når han påbegynder sin uddannelse på École Militaire i Paris - Frankrigs højest rangerede militære uddannelse. Det skriver Se & Hør.

Statsministeriet har ligesom kongehuset selv bekræftet, at det er sådan, det kommer til at forløbe:

'Der er praksis for, at de kongelige også kan modtage årpenge, uden at det har været i Folketinget, når der er tale om uddannelsesophold i udlandet af midlertidig karakter,' oplyser Statsministeriet til Se & Hør

Ligesom de fortæller, at kronprinsen gjorde det samme, da han studerede statskundskab i USA i 1992-93.

Det vil sige, at både kongehuset og statsministeriet mener, at loven kan gradbøjes, netop fordi der er tale om et uddannelsesophold.

Men det undrer blandt andre Enhedslistens Søren Søndergaard, der mener, at sagen kalder på en grundig forklaring, og derfor har han tænkt sig at stille et paragraf 20-spørgsmål i Folketinget vedrørende sagen.

»Jeg synes, at sagen kalder på en grundig forklaring. Man kan ikke bare tolke grundloven, som det passer en,« siger han til Se & Hør.

Udover det, sås der også tvivl om, hvorvidt prinsen også både kan passe sin uddannelse i Frankrig og sine pligter i Danmark. Uddannelsen kommer nemlig til at optage seks ud af ugens syv dage.

Og derfor mener kongehusekspert Søren Jakobsen ikke, han får tid til at passe sine protektioner herhjemme.

Ifølge ham er det tosset, at kongehuset ikke har undersøgt det, inden de gik ud offentligt med planerne.

Men på den anden side undrer det ham ikke, da kongehuset slet ikke er vant til, der bliver sat spørgmålstegn ved det, de fortager sig, siger han til Se & Hør.