Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

»Du gør det rigtig godt, prins Joachim. Der er brug for dig i Kongehuset.«

Sådan lyder det i en kommentar til et opslag, som Kongehuset søndag delte på deres Instagramside.

Her delte de den videohilsen, som prins Joachim, der i 30 år har været protektor for Diabetesforeningen, sendte til indsamlingsshowet 'Beat Diabetes', der blev sendt samme aften.

Og danskerne har tydeligvis savnet at se mere til prinsen, som ikke har lagt skjul på sin skuffelse over, at hans børn fra årsskiftet vil miste deres prinse- og prinsessetitler.

View this post on Instagram A post shared by DET DANSKE KONGEHUS (@detdanskekongehus)

Det er da heller ikke ligefrem, fordi prins Joachim har spillet nogen stor rolle på Kongehusets Instagram.

Siden nyheden om fratagelsen af titlerne blev delt på Kongehusets Instagram, er der slået hele 55 opslag op uden prins Joachims tilstedeværelse. Dette ændrede sig dog i weekenden, hvor han sammen med prinsesse Marie indgik i et fotocollage-opslag i forbindelse med fejringen af Dronningens regentjubilæum på Københavns Rådhus.

Og nu er han altså igen at finde deres med sin opfordring til at støtte op om kampen imod diabetes.

I kommentarerne til videoen får han masser af pæne ord med på vejen – det lyder blandt andet:

Kære Deres Kongelige Højhed Prins Joachim, deres stemme, deres tilstedeværelse, deres budskaber. De er så vedkommende og det, De gør, går rent ind! Tak for det.

Prins Joachim – den bedste af dem alle.

Uden tvivl er og bliver det bedste bud på en kommende regent, når Margrethe en dag skal afløses. Intelligent og veltalende. Intet mindre end en kongetitel værdig.

Hvor er det dejligt at se dig og Prinsesse Marie i Danmark igen, håber det bedste for dig og dine børn – må jeres fremtid blive lang og lykkelig. Håber I vil påtage jer flere opgaver for Kongehuset.

Helt fantastisk dygtigt menneske og klart det menneske I kongehuset, som virker mest royal på mig udover HKH.

B.T.s royale korrespondent, Jacob Heinel Jensen, var også ude med ros til prins Joachim og prinsesse Marie for at møde op til dronning Margrethes regent jubilæumsfejring i weekenden ovenpå alt det, der er sket.

»Jeg synes faktisk, at det er god stil, at prins Joachim og prinsesse Marie er kommet efter den behandling, de fik. Det cementerer også, at de gerne vil Kongehuset – de vil bare ikke finde sig i den behandling, de og deres børn har fået,« forklarede han.