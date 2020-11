Prins Joachim arbejder stadig på at komme mentalt i form efter sin blodprop.

Det siger han i et interview med DR, hvor han også fortæller, at han 'takker sin skaber' for, at han 'kan sidde her i dag'.

»Det er jo ikke kun mig og min fysiske form, der blev ramt. Min kone, mine børn og den allernærmeste familie - vi er alle sammen blevet ramt af det. Jeg blev ramt fysisk, men de var jo på første parket. Derfor er familien også en del af denne heling, og vi takker vores skaber for hver eneste dag. Simpelthen,« siger prins Joachim.

Bortset fra en kort kommentar på prinsens første arbejdsdag på den danske ambassade i Paris, så er det første gang, han fortæller om den blodprop, der ramte ham i hjernen i juli.

Prins Joachim ved ankomst til ambassaden på sin første arbjdsdag i september.

Selv om blodproppen var af en så svær grad, at det var nødvendigt at operere den 51-årige prins, så slap han alligevel så nådigt, at Kongehuset allerede få dage efter operationen meldte ud, at han ville slippe for varige mén.

I interviewet med DR fortæller prinsen dog, at selvom kroppen virker, som den skal efter den hårde omgang, så arbejder han fortsat på, at psyken skal følge med.

Det gør han konkret ved at lytte til og respektere fagfolks løftede pegefingre – og ikke mindst ved at være taknemmelig for, at han er her i dag.

Desuden har han fået et fornyet fokus på at være nærværende over for sin familie og finder for eksempel glæde i så lille en ting som at hjælpe sine børn, 11-årige prins Henrik og 8-årige prinsesse Athena, med lektierne, fortæller han.

Prins Joachim og prinsesse Marie i 2018.

Prins Joachim og prinsesse Marie har boet i Paris siden sommeren 2019. De flyttede til Paris, så prins Joachim kunne tage en lederuddannelse ved det prestigefyldte franske militærakademi École Militaire – en uddannelse, der altså nu har kvalificeret ham til jobbet som forsvarsattaché.

Selvom første arbejdsdag måtte udskydes 14 dage, så satte sygdommen ikke en stopper for stillingen, som prins Joachim skal varetage i foreløbig tre år. Herefter kan den forlænges i op til ét år mere.

Om prins Joachim ønsker at gøre dette, kan han ikke svare på endnu, da det virker helt uoverskueligt for ham, fortæller han til DR.

I stedet vælger prinsen og hans hustru at tage dagene én ad gangen, lyder det i interviewet, hvor han også når at takke danskerne for den støtte og sympati, som 'gik lige i hjertet' på hele familien, mens han kom sig efter operationen.