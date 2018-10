Det var en moden beslutning, da Prins Nikolai droppede sergentskolen i Varde. Det siger Prins Joachim nu.

Den 10. oktober meddelte kongehuset, at Prins Nikolai stoppede sin uddannelse til reserveofficer på Hærens Sergentskole. Dermed nåede han kun at gennemføre godt to måneder af den to-årige uddannelse.

Nu sætter hans far for første gang ord på sine tanker om sønnens fravalg af en militæruddannelse.

»Prins Nikolai har truffet en meget moden beslutning,« sagde prins Joachim til TVSyd og afviste, at han blev skuffet over sin ældste søns beslutning.

Familiens ønske

»Han har både talt med den gamle oberst og sin unge far, og derfor står jeg ham bi hundrede procent,« fortalte prins Joachim, der selv er uddannet i militæret.

I 18 år har han blandt andet været protektor for Danmarks Veteraner, og det var netop under fejringen af Soldaterforeningen ‘De Blå Baretter’s 50 års jubilæum, at han gav sit besyv med om sønnens karriereskifte.

Så sent som i juli måned fortalte Prins Nikolai til magasinet Euroman, at der var et ønske i familien om, at han gik militærvejen.

»Der var et ønske i familien om, at jeg tog i hvert fald værnepligten derinde. Så tænkte jeg, at det vil jeg bygge videre på med en lidt længere militæruddannelse,« fortalte prinsen til magasinet.

I august måned holdt prins Joachim velkomsttale for de nye sergentelever på Varde kaserne, men tre måneder senere havde prins Nikolai fået nok. Allerede samme dag som prinsen trak sig fra uddannelsen, sagde grevinde Alexandra:

»Årsagen til, at han er stoppet, er, at han ikke føler, han er kommet på den rette hylde.«

Dermed lod hun forstå, at hun bakkede sønnen op. Med fredagens kommentar følger hans far efter.

Ifølge planen vil Prins Nikolai fokusere på sin modelkarriere, inden han næste år vil søge ind på en anden uddannelse.