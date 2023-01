Lyt til artiklen

En alene og tavs prins med et stirrende blik.

Sådan kan prins Joachims ankomst til årets nytårstaffel Amalienborg bedst beskrives, da han skyndte sig op ad den røde løber og ind på slottet.

Her havde han ikke lyst til at tale med pressen, der ellers stod klar til at stille ham spørgsmål.

Og det kan være med god grund. For 1. januar markerer dagen, hvor prins Joachims børn har fået frataget deres prinse- og prinsessetitler.

Det var meningen, at prinsesse Marie skulle have holdt sin husbond i hånden.

Men nytårsdag meldte prinsesse Marie ud, at hun ikke ville deltage i Dronningens traditionsrige nytårstaffel, da grev Henrik ligger syg.

Afbuddet er blot endnu et opsigtsvækkende træk fra de royale, der i den seneste tid offentlig har fortalt om deres konflikter, efter Dronningen valgte at fjerne titlerne fra sine børnebørn. Blandt andet nævnte Dronningen konflikten i sin nytårstale.

De kongelige plejer dog ikke at stoppe på den røde løber for at tale med pressen til nytårstaffel.

Men det kunne have været endnu en mulighed for prins Joachim at lufte sin utilfredshed med sin mors beslutninger, efter hun gjorde Nikolaj, Felix, Henrik og Athena til grever og grevinde.