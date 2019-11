Selv om man er kongelig, skal man lære værdien af penge. Og det lærer de kongelige børn.

Det fortæller prins Joachim onsdag aften i sidste afsnit af dokumentaren ’Prins Joachim fortæller..’, hvor han fortæller danmarkshistorien ud fra kongehusets historie.

Aftenens afsnit handler om symboler, og prins Joachim besøger i den forbindelse et unavngivent sted på Sjælland, hvor danske mønter bliver samlet og talt op.

Her taler prins Joachim med en af medarbejderne på stedet om mønters og penges værdi. Og pludselig spørger medarbejderen prinsen:

Prins Joachim har fire børn. Og de lærer om pengenes værdi, fortæller han. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Prins Joachim har fire børn. Og de lærer om pengenes værdi, fortæller han. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Bruger I lommepenge til jeres børn?«

»Vi er absolut orienteret mod lommepenge af den simple årsag, at der er noget at lære i det – men også, at han lærer – Henrik – at der er en vis værdi i tingene,« lyder det fra prinsen, der tilsyneladende bliver lidt overrasket over spørgsmålet.

Mens prins Joachim hele vejen gennem seriens seks afsnit er blevet rost for sin sikre stil og gode evner til at fortælle foran skærmen, så er det en noget tøvende prins, der virker til at vægte ordene nøje, når han svarer på lommepengespørgsmålet.

Prins Joachim fortsætter dog svaret:

Prins Joachim læser blandt andet nyhederne op på P4 i aftenens afsnit. Foto: Nordisk Film Production A/S Vis mere Prins Joachim læser blandt andet nyhederne op på P4 i aftenens afsnit. Foto: Nordisk Film Production A/S

»Den kan han (prins Henrik, red.) jo få ret synlig, hvis han går ned i en butik – det være sig en isbod, 'Tiger'-butik eller et eller andet, hvor få mønter kan omsættes til noget andet,« lyder det fra prinsen, der også fortæller, at hans yngste søn nogle gange overrasker ved de lejligheder:

»Og nogle gange er han jo stor i slaget og siger: Må jeg ikke få lov at købe en is til jer, far og mor. Ja, tak, det er simpelthen håndgribeligt, det her,« lyder det fra prinsen.

Historiker og kongehusekspert Sebastian Olden-Jørgensen finder aftenens afsnit, hvor prins Joachim blandt andet er i Estland, hvor Dannebrog ifølge sagnet er dalet ned fra himlen, for ganske underholdende.

Men har også noteret sig, at prinsen tøver lidt ved pengespørgsmålet.

Anna von Lowzow står her i midten ved siden af prins Joachim. Omkring dem står resten af holdet bag dokumentaren. Vis mere Anna von Lowzow står her i midten ved siden af prins Joachim. Omkring dem står resten af holdet bag dokumentaren.

»Lige præcis det sted, der virker han mindre flydende end ellers. Det virker, som om spørgsmålet kommer bag på ham,« siger han og tilføjer, at han ellers finder passagen om lommepengene ganske interessant.

»Det er et personligt touch. Ellers har han hele vejen igennem serien ikke gjort det særligt privat. Vi har ikke nogen familiebilleder, og privatlivet bliver ikke inddraget særlig meget,« siger han.

På trods af de kun få glimt fra prinsens privatliv, synes Sebastian Olden-Jørgensen dog, at både sidste afsnit og serien som helhed er ganske underholdende.

»Jeg synes, det går godt, for han rammer en meget god balance mellem at være tilgængelig og være sig selv på sin egen måske lidt formelle facon,« siger han.

Prins Joachim fortæller, at han blandt andet lærer prins Henrik værdien af penge. Foto: Ida Guldbæk Arentsen Vis mere Prins Joachim fortæller, at han blandt andet lærer prins Henrik værdien af penge. Foto: Ida Guldbæk Arentsen

Kongehusekspert og forfatter Søren Jakobsen er ikke helt så imponeret over seriens indhold, og han er overrasket over prins Joachims reaktion på spørgsmålet om lommepengene.

»Han bliver slået ud af banen. Det er han helt uforberedt på. Han kommer lidt tilbage til, at det overordnede billede af prins Joachim er, at han er lidt arrogant,« siger han.

B.T. har flere gange forsøgt at få en kommentar fra prins Joachim til hans dokumentar.

Kongehuset har dog ikke imødekommet vores forespørgsel.