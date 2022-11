Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Store dele af verdens lande har vendt Rusland ryggen, efter invasionen af Ukraine i begyndelsen af året.

Men det er ikke kun på jorden, at der er grund til at holde øje med de militære trusler fra Rusland.

I hvert fald ikke, hvis man spørger prins Joachim, som i Radio4-programmet 'Den nye rumalder' satte ord på, hvor godt han mener, at Europa er rustet mod angreb i rummet fra eksempelvis Rusland.

»Vi har set for et års tid siden, at Rusland beviste, at de fra jorden kan nedskyde en større klump rumskrot, som i egen ret ligger og fiser rundt deroppe,« forklarer prins Joachim.

»De har lavet hundredtusindvis af space debris (menneskeskabte ikkefunktionelle objekter i rummet, red.), som er til fare for os allesammen. Det er, i gåseøjne, i sig selv et våben. At smadre noget stort og gøre det til 10.000 små stykker på størrelse med en tommelfingernegl, der blæser afsted med 32.000 kilometer i timen og ødelægger alt på deres vej, herunder også liv, det er en trussel.«

Prins Joachim deltog i radioprogrammet, da han både er rumentusiast, men også qua sin rolle som forsvarsattaché. Han er således i næste uge arrangør af en rumkonference i Toulouse, som samler den franske og danske rumsektor.

Han understreger, at Ruslands nedskydning af objekter i rummet er en ting, vi skal være opmærksomme på.

»Hvad kan vi gøre for at forsvare os mod den slags? Vi kan faktisk ikke ret meget. Hvis der er nogen, der vil gøre noget grimt fra jorden og op i rummet, så kan de gøre det.«