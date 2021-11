90 år.

Så gammel nåede Prins Henriks storesøster Françoise Bardin at blive, inden hun i onsdags døde.

Det skriver den franske avis Ladepeche, der også skriver, at Dronning Magrethe har skrevet et rørende brev til familien, som hun kondolerer.

Avisen har talt med en af hendes sønner, der har disse ord om hans nu døde mor:

Her ses Prins Henrik på et billede taget i 2016.

»Hun var en overbevist kvinde, og vi fik nogle livlige familiefrokoster,« siger sønnen til Ladepeche.

Hun var ret så aktiv hele livet, fortæller sønnen.

»Min mor var en visionær person med en utrolig evne til iværksætteri,« siger sønnen til det franske medie.

Sammen med sine tre søstre, der fortsat er live, var Françoise Bardin med til Prins Henriks begravelse i 2018.

Her ses en ung Prins Henrik sammen med sine fire søstre samlet på familieslottet Le Cayrou nær Cayx i Frankrig. Den røde pil peger på storesøsteren Françoise Bardin.

Lørdag var det så hende, der blev begravet i Frankrig, skriver den franske avis.

Hvad hun helt konkret døde af, skriver mediet ikke.

Men med hendes alder taget i betragtning, er det nok alderdommen, der har kostet hende livet.

Den franske avis er ikke klar over, om det danske kongehus har deltaget i selve begravelsen.