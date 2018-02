Der håbes på det bedste for prins Henrik, der i øjeblikket ligger indlagt på Rigshopitalet i en tilstand, der af Kongehuset selv betegnes som 'alvorligt forværret' i forhold til tidligere i prinsens sygdomsforløb.

Både på sociale medier og i offentligheden ønskes prins Henrik god bedring. En af dem er prins Henriks ven gennem 34 år, Valdemar Bandolowski, som prinsen har tilbragt en del tid med på vandet.

Bandolowski er tidligere OL-sejler med to guldmedaljer på cv'et - henholdsvis fra legene i Montreal 1976 og Moskva 1980.



Har har kendt prins Henrik siden 1984.

Valdemar Bandolowski. Arkivfoto. Foto: Ivan Riordan Boll Valdemar Bandolowski. Arkivfoto. Foto: Ivan Riordan Boll

»Jeg kendte ham først og fremmest som et fantastisk, hyggeligt menneske, som jeg har haft masser af fornøjelse med, når vi sejlede eller spiste middag om aftenen, og hvad vi ellers lavede. Og altid i en afslappet facon. Vi er dus, og jeg siger prins Henrik. Vi har aldrig haft nogle problemer med ’er du klar over, hvem du taler til?’« fortalte Valdemar Bandolowski til TV 2s 19 Nyhederne lørdag aften.

De to har blandt andet sejlet i konkurrence både mod og med hinanden, og prinsens humor fremhæves af Bandolowski i en anekdote fra en tur i Norge over for TV 2.

Her møder de to en norsk kvinde i en kirke. Hun havde hørt, at den danske prins Henrik vist nok kom til den kapsejlads, som de to venner netop var oppe for at deltage i. Det spurgte hun så Prinsen til - uvidende om, at det var ham.

»'Det er vist nok rigtigt, det er han'. Så går der et par minutter, og så siger han: 'Er der ikke noget med, at han er en flink fyr?', siger han så til hende. Og jo, det havde hun også hørt, han var et vældig sødt menneske, og det blev vi helt enige i. Så bevægede hun sig ud af kirken, stoppede i døren og vendte sig om. Så tror jeg femøren faldt. Men det tog han jo helt afslappet. Det, synes jeg, han gjorde fantastisk flot,« fortæller Bandolowski til TV 2.

Og Valdemar Bandolowski drømmer om, at prins Henrik kommer sig over sin sygdom. Gerne i 10 år mere, så de kan nå at sejle sammen igen.

Prins Henrik blev indlagt på Rigshospitalet i slutningen af januar efter et ophold i Egypten.

Senere oplyste kongehuset, at prinsen blandt andet var blevet undersøgt for en tumor i venstre lunge. Den viste sig at være godartet.

Fredag morgen udsendte Kongehuset så en offiiciel pressemeddelelse, der fortalte, at Prinsens tilstand var 'alvorligt forværret'. Det medførte, at kronprins Frederik tog hjem fra vinter-OL i Sydkorea, og siden da har kongefamilien af flere omgange besøgt prins Henrik på Rigshospitalet.