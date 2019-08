Særligt tre ting er der store forventninger til, når de første hammerslag lyder tirsdag eftermiddag over de voodoofigurer, fallossymboler og masker, som indgik i prins Henriks samling af kunst og som nu sættes på auktion.

»Der var ikke nogen af os, der havde spået, at det ville gå sådan.«

Sådan lyder det tirsdag formiddag fra Alexa Bruun Rasmussen, der er direktør for branding samt tredje generation hos Bruun Rasmussen Kunstauktioner i København, få timer før, at den første auktion med prins Henriks samling af asiatisk og afrikansk kunsthåndværk går i gang.

Én af de genstande, der er på auktion, er 'genstand 52': En antilope-figur af udskåret patineret træ.

Genstand 52: 'Antilopeopsats af udskåret patineret træ monteret på base, Bambara stil. H. ex. stand 84 cm.' Foto: Bruun Rasmussen Kunstauktioner

Da auktionshusets eksperter skulle vurdere den, blev prisen sat til mellem 4.000 og 8.000 kroner.

Men allerede nu har der været rift om den. 32 bud er blevet givet - og det har presset prisen op. Seneste bud er derfor på 12.500 kroner. Og det er altså før, auktionen rigtigt er gået i gang.

»Den har i den grad overrasket, for det er mest en dekorativ figur. Men den er allerede på det tredobbelte af, hvad den kunne være solgt for,« fortæller Alexa Bruun Rasmussen.

Hun tror, at den er blevet så eftertragtet, fordi den appellerer bredt - og fordi den er flot.

FAKTA: Auktion var prins Henriks eget ønske Prins Henrik var en stor samler, og det vidner den samling af asiatisk og afrikansk kunsthåndværk om, som tirsdag sættes på auktion hos Bruun Rasmussen. - Tirsdag, onsdag og torsdag sættes cirka 900 af genstandene på auktion. Det er planen at følge op med flere auktioner. - Det er kongehuset, der i overensstemmelse med prins Henriks testamente har besluttet at sætte samlingen på auktion hos Bruun Rasmussen. - Effekterne har fyldt reoler, vægge og vindueskarme på Amalienborg, Fredensborg og på prinsens franske vinslot, Château de Cayx. Det er ikke muligt for køberne at få at vide, hvor de enkelte ting har stået. - En del af samlingen har tidligere været udstillet på Silkeborg Kunstmuseum, Gl. Holtegaard og Koldinghus. - Nogle af effekterne har den kongelige familie valgt at beholde. Blandt andet en samling, der er udstillet på Château de Cayx i Frankrig. - Bag på alle effekter sidder et hvidt klistermærke med et H under en kongelig krone. Det viser, at genstanden har tilhørt prinsen. - Kongehusets indtægter ved auktionen skal gå til Kronprinsparrets Fond og Nikolai og Felix Fonden. Fondene støtter en række humanitære, sociale og almennyttige formål. Kilde: Bruun Rasmussen og Ritzau

»Jeg tror simpelthen bare, at den er dødcharmerende. Og så hjælper det også altid, når ting har været med på udstillinger, og den var udstillet på Gl. Holtegaard i 2009,« fortæller hun.

»Jeg talte også lige med vores ekspert David Utzon-Frank om den, og han sagde også, at det simpelthen er en overraskelse. Der var ikke nogen af os, der havde spået, det ville gå sådan. For den er skæg, og den er charmerende, men vi mener ikke, at den er et samlerobjekt i den forstand. Men det kan være, den er ved at blive det,« tilføjer Alexa Bruun Rasmussen med et grin.

I alt kommer omkring 900 genstande fra prins Henriks store kunstsamling under hammeren de næste tre dage hos Bruun Rasmussen Kunstauktioner. Senere er det også muligt at byde på andre genstande på onlineauktioner.

Tirsdag er der i første omgang fokus på 'Africana' - kunsthåndværk fra Afrika - mens der onsdag og torsdag også sælges asiatisk jadekunst.

Genstand 4: 'Anefigur af udskåret patineret træ på base af plexiglas. Bembe, D. R. Congo. H. 18 cm. ex. stand.' Foto: Bruun Rasmussen Kunstauktioner

Udover antilope-figuren har Alexa Bruun Rasmussen umiddelbart også forventninger til to andre genstande.

Den første er 'genstand 4', der er en såkaldt anefigur af udskåret patineret træ, der står på en base af plexiglas.

»Det er ikke fordi, der ligger nogle voldsomt store bud på den endnu, men der har været stor interesse for den. Det er den, der har været fleste gange inde og ude af vitrinen, så der er ret store forventninger til den,« fortæller hun.

Den anden er 'genstand 46', der en figur af en mand af udskåret patineret træ dekoreret med rød, sort og grøn pigment.

Genstand 46: 'Figur af udskåret patineret træ dekoreret med rød, sort og grøn pigment, løs arm. Yoruba, Nigeria. H. ca. 51 cm.' Foto: Bruun Rasmussen Kunstauktioner

»Den har en løs arm, så han ligesom kan vinke med den. Og det, tror jeg, at der er mange, der synes, er ret sjovt, for den har i hvert fald fået mange bud på sig,« forklarer Alexa Bruun Rasmussen.

Helt konkret har 21 givet et bud på figuren tirsdag formiddag - og den er ligesom antilope-figuren gået over sin vurdering. Hvor den var sat til mellem 3.000-5.000 kroner, er der indtil videre budt 7.000.

Prins Henrik sov ind i februar sidste år, og han tilkendegav i sit testamente, at de dele fra hans kunstsamling, som familien ikke ønskede at beholde, skulle sælges på auktion.

Det er første gang, det er muligt at købe ting, der har stået i de kongelige gemakker.